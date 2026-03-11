به گزارش خبرنگار مهر، ساروقی امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای عرضه مرغ شهرستان دلفان، اظهار داشت: در این بازدید اصول تنظیم بازار محصولات کشاورزی از قبیل موجودی، قیمت فروش، سلامت محصولات، تاریخ تولید و انقضا، کارت بهداشت و سلامت، نصب پروانه کسب در معرض دید عموم، نحوه برخورد با مشتریان و دستورالعمل‌های ابلاغی موردبررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نظارت دقیق و مستمر بر بازار توسط اکیپ‌های گشت تنظیم بازار در سطح شهرستان ادامه دارد، تصریح کرد: با هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه، طبق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی دلفان، افزود: در این بازدید به تخلفات بهداشتی و صنفی تذکر جدی داده شد و در صورت تکرار برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.