۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

۱۲ واحد صنفی متخلف در کردستان شناسایی شد

سنندج- مدیرکل صمت کردستان گفت: در راستای نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها ۱۲ واحد صنفی متخلف توسط بازرسان صمت آسان شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و بمنظور تحقق اهداف کلان نظارتی و کنترلی بر بازار در ایام ویژه جنگ تحمیلی، ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵، مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، امروز بازرسی‌های میدانی در سطح بازار انجام شد.

وی افزود: این بازرسی‌های با همکاری نمایندگان فرمانداری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل بازرسی انجام شد.

خلیقی یادآور شد: در این راستا، تعداد ۴۴ واحد صنفی و تولیدی مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۲ واحد متخلف شناسایی شدند.

مدیرکل صمت کردستان اضافه کرد: پس از رفع مشکل سامانه سیمبا، برگ گزارش بازرسی واحدهای متخلف تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

