۱۲ واحد صنفی متخلف در کردستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی و بمنظور تحقق اهداف کلان نظارتی و کنترلی بر بازار در ایام ویژه جنگ تحمیلی، ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵، مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، امروز بازرسی‌های میدانی در سطح بازار انجام شد.

وی افزود: این بازرسی‌های با همکاری نمایندگان فرمانداری، اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل بازرسی انجام شد.

خلیقی یادآور شد: در این راستا، تعداد ۴۴ واحد صنفی و تولیدی مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۲ واحد متخلف شناسایی شدند.

مدیرکل صمت کردستان اضافه کرد: پس از رفع مشکل سامانه سیمبا، برگ گزارش بازرسی واحدهای متخلف تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع شد.