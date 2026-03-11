به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

سوال)مفهوم آیه ۶۹ سوره عنکبوت (وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.هدایت الهی، نتیجه مجاهدت در راه خداست

۲. صبر و نماز، تکیه گاه محکم مؤمن

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴.جواب دادن بدی با خوبی

علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.

فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.

این خبر به روز شده و اطلاعات برندگان مسابقه روز دوم و نیز جواب صحیح اطلاع رسانی می شود.