بیانیه ۲۵۲۰ چهره اهل سنت هرمزگان در حمایت از رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه ۲ هزار و ۵۲۰ نفر از طلاب و روحانیون، برادر و خواهر اهل سنت استان هرمزگان در تبعیت و حمایت از رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای صادر شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله تعالی فی کتابه الکریم

ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر منها او مثلها

انتخاب شایسته، مهم و سرنوشت ساز حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به جانشینی امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای را، به همه ایرانیان عزیز، آحاد مسلمانان در جهان اسلام تبریک عرض می کنیم.

ما طلاب و روحانیون اهل سنت استان هرمزگان، اعلام می داریم که انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در مقام رهبری جدید نظام مقدس جمهوری اسلامی، که با دقت ها، ریزبینی ها و ژرف نگری های فراوان توسط مجلس خبرگان رهبری انجام گرفت، مبین این مهم است که صالح ترین شخص برای رهبری جامعه اسلامی انتخاب شده است، فلذا بر خود واجب می دانیم که اعلام بیعت و وفاداری خود را، از سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای اعلام داریم.

ما طلاب و روحانیون اهل سنت استان هرمزگان اعلام می‌کنیم که در مسیر انقلاب اسلامی، در پاسداری از استقلال و در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی، استوار و یکدل خواهیم ایستاد و با رهبری جدید انقلاب، پیمان وفاداری و همراهی می‌بندیم.

ما جامعه اهل سنت استان هرمزگان اعلام می‌داریم که با وجود رهبری آگاه همچون سید جلیل القدر حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، راهبری ملت ایران و امت اسلام شعله نهضت گرم‌تر از هر موقع دیگر خواهد شد.

ما طلاب و روحانیون اهل سنت استان هرمزگان اعلام حمایت قاطعانه از این خلف صالح خواهیم نمود و با تمام وجود با ایشان عهد وپیمان می بندیم که تا آخرین نفس از منویات امامین انقلاب ودستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله اطاعت و تبعیت نمائیم.

و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته