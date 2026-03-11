به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و به‌منظور تسریع در روند فعالیت‌ها، تقویت نظارت و رفع موانع احتمالی در روزهای حساس کشور، مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی با حضور در بنادر عملیاتی کشور، ضمن بازدید میدانی از روند خدمات‌رسانی، از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان حوزه بندری و دریایی در تأمین و جابه‌جایی کالاهای اساسی تقدیر کردند.

در همین راستا، سازمان بنادر و دریانوردی با تشکیل قرارگاه عملیاتی در ستاد مرکزی و همچنین در بنادر تابعه، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و اجرایی را در دستور کار قرار داده و همزمان بر استمرار روند عملیاتی و خدماتی در حوزه دریایی و بندری نظارت مستمر دارد.

بر اساس این گزارش، در چارچوب همین برنامه‌ها، مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر شمالی و جنوبی کشور بازدید کردند.

طبق اعلام این سازمان، بنادر جنوبی کشور با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند و عملیات تخلیه و بارگیری انواع کالا به‌ویژه کالاهای اساسی بدون وقفه و به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد. همچنین جابه‌جایی مسافران از طریق بنادر جنوبی نیز به‌صورت منظم و بدون اختلال در حال انجام است.

از سوی دیگر، در بنادر شمالی کشور نیز با اولویت‌بخشی به تخلیه کالاهای اساسی، عملیات بندری به‌صورت مستمر در حال انجام است و تدابیر لازم برای تداوم فعالیت ایمن و شبانه‌روزی در این بنادر اتخاذ شده است.