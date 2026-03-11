به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد سعدی در پیامی انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(حفظه الله) را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

با سلام و احترام

شهادت مظلومانه رهبر حکیم و مجاهد انقلاب اسلامی و آسمانی شدن جمعی از اعضای آن بیت مکرم و مسئولان محترم و اقشار مختلف مردم رشید ایران عزیز را خدمت حضرت‌عالی تبریک و تسلیت می‌گوییم. نام و یاد آن رهبر فرزانه، چراغ راه ملت ایران و آزادگان جهان در پیمودن مسیر استقلال و آزادی است.

انتخاب حضرت‌عالی از جانب مجلس خبرگان، به زعامت و رهبری ملت رشید ایران و پذیرش این مسئولیت خطیر در این مرحله سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران و اتقلاب اسلامی، بدون تردید نویدبخش آینده‌ای روشن برای این مرز و بوم و امت مسلمان است. در این مسیر همه آحاد ملت ایران با رهبری جناب‌عالی و وحدت و همدلی، مسیر نورانی انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد.

یقین داریم در این راه الطاف خداوند بزرگ به این ملت سربلند کمک می‌کند تا با پای فشردن بر اصول انقلاب و اهتمام در پیمودن مسیر تعالی و توسعه ایران عزیز، نصرت همیشگی الهی را تجربه کنیم.

بنیاد سعدی نیز در راستای مأموریت خود در گسترش زبان و ادبیات فارسی در عرصه بین‌المللی، با عزمی راسخ به تلاش‌های فرهنگی و علمی خود ادامه خواهد داد.