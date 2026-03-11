دادبود: اجرای ۱۲۰۰ پروژه عمرانی در مازندران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی در استان با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی با استفاده از اعتبارات دولتی در مناطق مختلف مازندران فعال است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان با نظارت استانداری روند اجرای این پروژه‌ها را پیگیری می‌کنند تا طرح‌ها مطابق برنامه پیش برود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به پروژه پل شهر پل سفید در محور سوادکوه گفت: این پروژه که سال‌ها متوقف مانده بود، اکنون دوباره فعال شده و عملیات اجرایی آن با سرعت مناسبی ادامه دارد.

دادبود طول این پل را در مجموع رفت و برگشت حدود ۶۰۰ متر اعلام کرد و افزود: برای اجرای این طرح ۴۲ پایه در نظر گرفته شده و برآورد هزینه آن حدود دو همت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو پیمانکار در این پروژه مشغول فعالیت هستند و با برطرف شدن برخی موانع اجرایی، میزان پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۰ درصد رسیده است.

دادبود با بیان اینکه تکمیل این پل نقش مهمی در کاهش ترافیک محور سوادکوه خواهد داشت، گفت: در صورت ادامه روند فعلی، بهره‌برداری از این پروژه در نیمه نخست سال آینده پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در مازندران حتی در شرایط خاص نیز متوقف نخواهد شد و برنامه‌های توسعه‌ای استان با قوت دنبال می‌شود.