به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح یکصد واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان نکا، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ملی، گفت: پروژههای نهضت ملی مسکن در استان مازندران در چارچوب قانون جهش تولید مسکن با جدیت ادامه دارد و روند ساخت و تحویل واحدها رو به افزایش است.
وی افزود: در هفته دولت امسال، ۴۲۸ واحد مسکونی در نقاط مختلف مازندران آماده بهرهبرداری شده است و این روند تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت تا شمار بیشتری از متقاضیان واجد شرایط بتوانند صاحب خانه شوند.
دادبود با بیان اینکه مشکل اصلی در مسیر اجرای این طرح، کمبود زمین در بسیاری از شهرهای استان است، تصریح کرد: خوشبختانه این مشکل در شرق مازندران کمتر وجود دارد و اقدامات مناسبی برای تأمین زمین و تسریع روند ساختوسازها انجام شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به لزوم حمایت از متقاضیان مسکن خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات ساخت مسکن در طرح نهضت ملی از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این موضوع میتواند نقش مهمی در کاهش فشار مالی خانوادهها و تسهیل خانهدار شدن آنان ایفا کند.
وی تأکید کرد: با وجود برخی مشکلات و محدودیتها، دستگاههای اجرایی استان با همکاری وزارت راه و شهرسازی، تلاش میکنند روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. هدف اصلی این است که ضمن پاسخگویی به نیاز مسکن، بخشی از دغدغههای جدی جوانان و خانوادهها در زمینه تأمین سرپناه برطرف شود.
دادبود در پایان گفت: امیدواریم با برنامهریزیهای صورت گرفته، نه تنها واحدهای در حال ساخت هر چه زودتر تکمیل و تحویل داده شود، بلکه زمینه برای شروع پروژههای جدید نیز در سطح استان فراهم شود تا اجرای قانون جهش تولید مسکن در مازندران تداوم یابد.
همدلی برای تأمین مسکن حمایتی و پاسخ به نیازهای متقاضیان
مهدی داودی، فرماندار نکا در ادامه با اشاره به وجود بیش از ۵ هزار متقاضی مسکن در شهرستان، گفت: در دهه فجر گذشته ۵۸ واحد مسکونی و در هفته دولت ۱۰۴ واحد مسکونی به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: برای پاسخگویی به نیاز روزافزون متقاضیان، لازم است که توجه ویژهای به تأمین و توزیع واحدهای مسکونی صورت گیرد. پس از هفته دولت، تأمین زمین برای ساخت واحدهای باقیمانده در اولویت قرار خواهد گرفت.
فرماندار نکا تأکید کرد: با همدلی و همافزایی تمام دستگاههای اجرایی، باید در راستای خانهدار کردن افراد نیازمند مسکن حمایتی گام برداریم و این امر نیازمند همکاری و اتحاد همگان است.
نظر شما