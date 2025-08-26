  1. استانها
  2. مازندران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

۱۸ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی هفته دولت در مازندران افتتاح می‌شود

نکا- معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفت:افتتاح ۱۸ هزار میلیارد تومان پروژه و کلنگ‌زنی ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح جدید همزمان با هفته دولت در استان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح طرح‌های آبرسانی نکا افزود: همزمان با هفته دولت بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه جدید کلنگ‌زنی خواهد شد و شتاب در اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی مازندران را به کارگاهی بزرگ در عرصه توسعه کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به هفته دولت افزود: این ایام فرصتی برای بازخوانی سیره ساده‌زیستی، اخلاص و خدمت صادقانه شهیدان رجایی و باهنر است و همچنین زمینه مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام و ارائه خدمات تازه به مردم فراهم می‌کند.

دادبود تأمین آب شرب در بخش‌های مختلف استان را یکی از اولویت‌های مهم دانست و گفت: با آغاز و ادامه طرح‌ها، مشکل آب شرب در آینده‌ای نزدیک برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان مازندران در تمامی بخش‌ها و مناطق شاهد اجرای پروژه‌های مختلف است، اضافه کرد: همین امر باعث شده استان به کارگاهی بزرگ در حوزه عمرانی کشور تبدیل شود.

دادبود با قدردانی از فعالیت‌های بسیج سازندگی در مناطق محروم روستایی عنوان کرد: این نهاد انقلابی با تلاش و همت خود مسیرهای دشوار را هموار کرده و از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم بهره می‌برد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با تمرکز و برنامه‌ریزی مدیران ارشد استان، مسائل مربوط به آب، فاضلاب و راه‌های روستایی و شهری به زودی حل و فصل خواهد شد و همدلی و انسجام میان دولت‌مردان و مردم می‌تواند آینده‌ای روشن برای کشور، استان و شهرستان‌ها به ارمغان آورد.

