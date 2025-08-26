به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعدازظهر سه شنبه در آئین افتتاح طرح‌های آبرسانی نکا افزود: همزمان با هفته دولت بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه جدید کلنگ‌زنی خواهد شد و شتاب در اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی مازندران را به کارگاهی بزرگ در عرصه توسعه کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به هفته دولت افزود: این ایام فرصتی برای بازخوانی سیره ساده‌زیستی، اخلاص و خدمت صادقانه شهیدان رجایی و باهنر است و همچنین زمینه مناسبی برای معرفی دستاوردهای نظام و ارائه خدمات تازه به مردم فراهم می‌کند.

دادبود تأمین آب شرب در بخش‌های مختلف استان را یکی از اولویت‌های مهم دانست و گفت: با آغاز و ادامه طرح‌ها، مشکل آب شرب در آینده‌ای نزدیک برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه استان مازندران در تمامی بخش‌ها و مناطق شاهد اجرای پروژه‌های مختلف است، اضافه کرد: همین امر باعث شده استان به کارگاهی بزرگ در حوزه عمرانی کشور تبدیل شود.

دادبود با قدردانی از فعالیت‌های بسیج سازندگی در مناطق محروم روستایی عنوان کرد: این نهاد انقلابی با تلاش و همت خود مسیرهای دشوار را هموار کرده و از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم بهره می‌برد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با تمرکز و برنامه‌ریزی مدیران ارشد استان، مسائل مربوط به آب، فاضلاب و راه‌های روستایی و شهری به زودی حل و فصل خواهد شد و همدلی و انسجام میان دولت‌مردان و مردم می‌تواند آینده‌ای روشن برای کشور، استان و شهرستان‌ها به ارمغان آورد.