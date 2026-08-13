  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۴

حضور پر شور مردم چابهار در میدان

حضور پر شور مردم چابهار در میدان

چابهار - مردم چابهار با حضور در تجمعات شبانه نشان دادند در راه دفاع از وطن از جان خود می‌گذرند.

دریافت 40 MB
کد مطلب 6915323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه