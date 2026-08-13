https://mehrnews.com/x3cNc4 ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۴ کد مطلب 6915323 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۴ حضور پر شور مردم چابهار در میدان چابهار - مردم چابهار با حضور در تجمعات شبانه نشان دادند در راه دفاع از وطن از جان خود میگذرند. دریافت 40 MB کد مطلب 6915323 کپی شد مطالب مرتبط جابهجایی بیش از ۵۴۰۰ زائر از سیستان و بلوچستان به مشهد مقدس سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید شنیده شدن صدای انفجار در پی خنثی سازی مهمات عملنکرده در کنارک مجلس عزای امام رضا(ع) در زاهدان برگزار میشود برچسبها چابهار تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما