برگزاری مراسم تشییع پیکر سردارنائینی فردا بعد از نماز عید فطر در تهران

سیدمحسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشییع پیکر مطهر سردار شهید علی محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فردا بعد از اقامه نماز عید سعید فطر در تهران خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اعلام این مطلب گفت: سردار شهید نائینی عنصری مجاهد در عرصه قلم و بیان، فردی قوی و تاثیرگذار در حوزه رسانه و دارای روحیه دینی وانقلابی در میدان مراسم دینی و انقلابی بود.

وی محمودی افزود: سردار نائینی که بسیاری از همرزمانش به شهادت رسیده بودند به دنبال شهادت می گشت و یقینا شهادت بهترین اجر و مزدی است که خداوند به او ارزانی داشت .

محمودی بصیرت و جسارت در حوزه روشنگری را از امتیازات این شهید بزرگ دانست و گفت: بخاطر همین ویژگی‌ها بود که وی سالها بعنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم یوم‌الله 9 دی با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همکاری تنگاتنگ داشت و برای زنده نگه‌داشتن ایام الله تلاش می کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تهران گفت: مراسم تشییع ایشان فردا شنبه بعد از اقامه نماز عید سعید فطر در مصلای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و سپس پیکر مطهر ایشان به کاشان منتقل خواهد شد.

وی در پایان از مردم مؤمن و انقلابی دعوت کرد به پاس خدمات ارزنده‌ایشان در مراسم تشییع پیکر مطهر ایشان ادای احترام و قدردانی نمایند.