۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

جنبش انصارالله:

تخلیه اتباع آمریکا از منطقه، نشانه اثرگذاری حملات ایران است

«ضیف‌الله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله گفت که تخلیه اتباع آمریکا از کشورهای منطقه نشانه اثرگذاری ضربات ایران است و تکیه بر آمریکا باعث بی‌پناهی و آوارگی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ضیف‌الله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آمریکا تبلیغ می‌کرد که حضور پایگاه‌هایش در منطقه عربی برای حفاظت از کشورهایی است که در آنجا حضور دارند، و در مقابل این توهم، پول‌های کلانی از آن‌ها گرفت.

این عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در ادامه پیامش نوشت: در نبردی که اکنون جریان دارد، کشورهای عربی مجبور شده‌اند از پایگاه‌های آمریکا که در منطقه پراکنده‌ است، محافظت کنند.

«ضیف‌الله الشامی» تأکید کرد: خروج و تخلیه شهروندان آمریکایی از منطقه و از سفارتخانه‌هایش، نشانه‌ای روشن از تأثیر ضربات موفق جمهوری اسلامی ایران است.

وی در پایان پیامش نوشت: کسی که به آمریکا پناه می‌برد، در حقیقت برهنه و بی‌پناه است.

کد خبر 6772081

    نظرات

    • مهدی IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چقدر مخوف !

