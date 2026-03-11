تخلیه اتباع آمریکا از منطقه، نشانه اثرگذاری حملات ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ضیفالله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: آمریکا تبلیغ میکرد که حضور پایگاههایش در منطقه عربی برای حفاظت از کشورهایی است که در آنجا حضور دارند، و در مقابل این توهم، پولهای کلانی از آنها گرفت.
این عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در ادامه پیامش نوشت: در نبردی که اکنون جریان دارد، کشورهای عربی مجبور شدهاند از پایگاههای آمریکا که در منطقه پراکنده است، محافظت کنند.
«ضیفالله الشامی» تأکید کرد: خروج و تخلیه شهروندان آمریکایی از منطقه و از سفارتخانههایش، نشانهای روشن از تأثیر ضربات موفق جمهوری اسلامی ایران است.
وی در پایان پیامش نوشت: کسی که به آمریکا پناه میبرد، در حقیقت برهنه و بیپناه است.
