به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌ و پرورش در حاشیه آیین تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و جمعی از شهدای مردمی گفت: شهادت دانش‌آموزان یکی از شاید غمبارترین حوادثی است که در جهان اتفاق افتاد نه در ایران، واقعا آدم به حال جامعه جهانی تأسف می خورد و سازمان‌های بین المللی که در همچنین حادثه وحشتناک و غم انگیزی متاسفانه آنگونه که شایسته و بایسته است، واکنش نشان ندادند.

وی ادامه داد: البته طبیعی بود که رژیم غاصب صهیونیستی و کودکش و آمریکای خونخوار، ظالم و مستکبر این جنایت را مرتکب شوند. این وحشیانه‌ترین جنایتی بود که در تاریخ به نظرم ثبت شد و لکه ننگی برای جامعه جهانی است و هم برای آمریکا و صهیونیستی و طبیعتا خون این کودکان معصوم و بی گناه اثر خود را خواهد گذاشت و به شکست قطعی دشمنان جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد.

کاظمی تصریح کرد: مطمئنم روز قدس و حضور گسترده مردم، آخرین ضربه را بر پیکره نیمه جان استکبار خواهد زد و شکست قطعی آنها و پیروزی جبهه اسلام را رقم خواهد زد.

وزیر آموزش وپرورش گفت: ۲۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی شهید شده‌اند و ۱۵۰ دانش‌آموز و معلم مجروح داریم و ۷۰ مدرسه آسیب دیدند.

وی تصریح کرد: مدارس را در اختیار تمام دستگاه ‌هایی که مورد نیاز داشتند قرار می دهیم از کادر درمان تا مردم تا هلال احمر تا رزمندگان که برای حفظ نظام و انقلاب می جنگند.

کاظمی گفت: خوشبختانه علی رغم این روزهای سخت کشور باید از پیگیری های دکتر پزشکیان و دکتر عارف، ریاست سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد که در این شرایط سخت حقوق معلمان ۱۰ روز قبل از پایان سال پرداخت شد، تشکر کنم. بیش از ۲۰۰ هزار معلم افزایش رتبه داشتند که باعث افزایش حقوق دشد. احکام رتبه‌بندی با مطالبات ۶ ماهه را هم پرداخت کردیم و تقریبا تمام مطالبات فرهنگیان پرداخت شد.