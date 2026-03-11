۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

۱۷ شهید و زخمی در حمله هوایی اسرائیل به لبنان/ افزایش شهدا به ۶۳۴ نفر

۱۷ شهید و زخمی در حمله هوایی اسرائیل به لبنان/ افزایش شهدا به ۶۳۴ نفر

وزارت بهداشت لبنان از شهادت ۱۷ نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان خبر داد و اعلام کرد از آغاز جنگ در منطقه تا کنون ۶۳۴ نفر از جمله ۹۱ کودک شهید و ۱۵۸۶ نفر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک «تبنین» در جنوب این کشور ۸ نفر شهید شدند.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک «شعت» در منظقه البقاع شمالی در شرق لبنان هم ۹ نفر شهید یا زخمی شدند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت لبنان، در نتیجه تجاوزات رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ در منطقه تا کنون ۶۳۴ نفر از جمله ۹۱ کودک شهید و ۱۵۸۶ نفر زخمی شده اند.

این خبر در حالی است که حزب الله لبنان در بیانیه‌‎ای اعلام کرد که در بازه زمانی دوم تا نهم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، مجموعاً ۱۵۳ عملیات علیه مواضع، تجهیزات و پایگاه‌های ارتش و شهرک‌های رژیم صهیونیستی انجام داده است.

