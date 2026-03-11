آسیب به ۲۱۷۲۰ واحد غیرنظامی بر اثر حملات رژیم صهیونی و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه شماره ۷ خود در جنگ رمضان ضمن ارائه مهمترین توصیه‌ها برای حفظ سلامت هموطنان در شرایط جنگ، افزود: تا امروز بیش از ۵۶ هزار هموطن با شماره ۴۰۳۰ هلال‌احمر تماس گرفته و خدمات مشاوره و حمایت‌های روانی دریافت کرده‌اند.

متن اطلاعیه شماره ۷ هلال‌احمر در خصوص جنگ اخیر و توصیه به شهروندان براساس تجربه امدادگران حاضر در عملیات‌های امدادرسانی به شرح زیر است:

از ۹ اسفند تا عصر روز ۲۰ اسفند، بیش از یکهزار مشاور جوان هلال‌احمر به ۵۶ هزار و ۵۵۸ تماس مردمی با سامانه ۴۰۳۰ پاسخ داده و حدود ۲۴۷ هزار دقیقه معادل ۴۱۱۲ ساعت به هموطنان دچار آسیب‌های روحی و روانی از حملات دشمن، مشاوره روانشناسی ارائه کرده‌اند.

تاکنون ۲۱ هزار و ۷۲۰ واحد غیرنظامی بر اثر حملات دشمن صهیونی - آمریکایی آسیب دیده‌اند که از این میزان، ۴۱۲۲ واحد، تجاری و ۱۷ هزار و ۳۵۳ واحد مسکونی مورد هدف مستقیم و یا غیر مستقیم دشمن قرار گرفته‌اند.

از آغاز جنگ تاکنون، ۱۶۰ مرکز دارویی، درمانی، بهداشتی و مرکز اورژانس کشور از حملات دشمن آسیب جدی دیده و ۶۹ مدرسه در سراسر کشور مورد حملات مستقیم یا غیرمستقیم قرار گرفت.

تاکنون ۱۶ مرکز هلال‌احمر از آغاز جنگ رمضان مورد آسیب جدی قرار گرفتند و ۲۱ خودرو امدادی که ۱۹ خودرو آن، آمبولانس بوده از چرخه خدمت و فعالیت خارج شده‌اند. ۷ امدادگر هلال‌احمر نیز در جریان امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از حملات، مجروح شده و یک امدادگر نیز در حین امدادرسانی به مردم به شهادت رسیده است.

بر اثر حملات وحشیانه دشمنان، ۳ نفر کادر اورژانس و ۱۳ نفر از کادر درمان کشور تاکنون به شهادت رسیده و ۷۸ نفر نیز دچار مجروحیت و مصدومیت شده‌اند.

به هموطنان اکیدا توصیه می‌شود که نکات و موارد زیر را برای حفظ جان خود و تسریع در عملیات امدادرسانی به هموطنان آسیب‌دیده از جنگ و حملات رعایت کنند:

محل‌های مورد اصابت دشمن را به شماره ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهید تا امدادگران هرچه سریعتر برای امدادرسانی به محل اعزام شوند.

پس از حملات، در محل مورد اصابت تجمع نکنید، چون احتمال حملات مجدد وجود دارد و تجمع شما، روند امدادرسانی را نیز کند می‌کند.

مسیرهای عبور خودروهای امدادی را باز نگه دارید و خودتان به سمت محل حملات و اصابت‌ها نروید.

داروهای ضروری، اسناد و مدارک مهم و لباس مناسب فصل به همراه مقداری جیره خشک را در کیف وسایل ضروری و در محل نزدیک به خروجی خانه نگه دارید.

شیشه‌های خانه را با چسباندن چسب پهن در برابر موج انفجار، ایمن کنید و حتی‌المقدور پرده‌های منزل پوشیده باشد تا از اصابت شیشه‌هایی شکسته به افراد خانه جلوگیری شود.