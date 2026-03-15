اگر در شرایط حمله هوایی در خودرو بودیم چکار کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، هم وطنان برای حفظ جان خود و دیگر سرنشینان خودرو در هنگام رانندگی نکات ایمنی را در شرایط ویژه در شرایط حمله هوایی یا انفجار لازم است رعایت کنند.

برای حفظ ایمنی موارد زیر را در نظر بگیرید:

آرامش خود را حفظ کنید، نفس عمیق بکشید، هوشیار عمل کنید،خودرو را با راهنما و فلاشر آهسته و به حاشیه راه برسانید.

از بوق زدن‌های مکرر و تنش زا بپرهیزید، خودرو را خاموش کنید، سوئیچ و وسایل ضروری مثل موبایل کیف و غیره را بردارید، پیاده شده و از خودرو فاصله بگیرید.

دنبال پناهگاه بگردید، کانال جدول یا پشت موانع بتونی کنار اتوبان به روی زمین بخوابید و سر را با دست یا بازو بپوشانید.

نکات ایمنی رانندگی در شرایط ویژه مثل حمله هوایی یا انفجار وقتی که در حال رانندگی بودید و امکان خروج از خودرو را نداشتید بدین شرح است:

با احتیاط در حاشیه راه توقف کنید.

کنار دکل یا ساختمان‌های بلند توقف نکنید.

خودرو را خاموش کنید، در را قفل نکنید،کمربند ایمنی خود را باز کنید و روی صندلی دراز بکشید و سر را با دست بپوشانید صورت خود را از شیشه فاصله بدهید.

از قبل تمرین ذهنی داشته باشید.