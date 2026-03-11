۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۰۰

فعالان حوزه حجاب با رهبر انقلاب بیعت کردند

فعالان حوزه حجاب با رهبر انقلاب بیعت کردند

اعضای انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور در پیامی بیعت خود را با سومین رهبر انقلاب اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور، در پی انتخاب آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

با استغاثه به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و دعای تعجیل در فرج آن حضرت که ظهور و قیامش همان قله سعادت دنیا و آخرت است و همواره حرکت به سوی آن مورد سفارش و تاکید قائد و امام شهید ما حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای (ره) بود.

بدینوسیله انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور بیعت خود را با رهبر معظم امت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای دامت افاضاته اعلام نموده و خود را تابع و سرباز فرامین ایشان می‌دانیم.

انشالله پرچم فتح و نصر امت با دست ایشان به دستان مبارک حضرت قائم عج الله تعالی فرجه الشریف سپرده شود.

کد خبر 6772355
زینب رازدشت تازکند

