موضع قطعی ایران برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ٢٠٢٦ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ در کشورهای آمریگا، کانادا و مکزیک در حالی قرار است تابستان سال آینده آغاز شود که هر یک از این کشورها درگیر بحران های بزرگی هستند.

در این بین جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در اسفندماه سال جاری و دخالت های سیاسی صورت گرفته در امور ورزشی مرتبط با تیم ملی فوتبال بانوان ایران در جام ملت های آسیا باعث برگزاری جلسه های ویژه ای بین مدیران فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش با نهادهای نظارتی و امنیتی کشور شده است.

جلساتی که موضع جمهوری اسلامی را در قبال تمام سیاسی کاری های صورت گرفته از سوی کشورهایی که میدان جنگ را از ورطه نظامی به ورزش کشانده‌اند، مشخص کرده است.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که بارها اعلام کرده بود تیم ملی ایران به جام جهانی دعوت نشده است بلکه امتیازات لازم را کسب کرده و راه یافته است حالا در تازه ترین تصمیم گیری جمعی صورت گرفته با احمد دنیامالی وزیر ورزش به این نتیجه رسیده که فیفا و دولت آمریکا به عنوان میزبان تیم ملی ایران در گروه G این رقابت ها باید تضمین امنیت لازم را بدهند تا اعضای تیم بدون کوچک‌ترین مشکل در تمرینات و بازی های رسمی زیر نظر فیفا حضور پیدا کند.

موضعی که نشان می دهد فدراسیون فوتبال ایران و مجموعه مدیریت ورزش کشور به هیچ وجه انصراف نخواهد داد و منتظر الزامات امنیتی مسابقات بین المللی است تا راهی آمریکا شده و بازی هایش را انجام دهد.