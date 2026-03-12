  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۰۶

پس از برگزاری جلسات سرنوشت‌ساز؛

موضع قطعی ایران برای حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی ٢٠٢٦ مشخص شد

فدراسیون فوتبال پس از برگزاری نشست‌های مشورتی با مسئولان ورزش کشور، تصمیم نهایی خود برای حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ٢٠٢٦ به میزبانی آمریکا را مشخص کرد که بر اساس آن خبری از انصراف نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ در کشورهای آمریگا، کانادا و مکزیک در حالی قرار است تابستان سال آینده آغاز شود که هر یک از این کشورها درگیر بحران های بزرگی هستند.

در این بین جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در اسفندماه سال جاری و دخالت های سیاسی صورت گرفته در امور ورزشی مرتبط با تیم ملی فوتبال بانوان ایران در جام ملت های آسیا باعث برگزاری جلسه های ویژه ای بین مدیران فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش با نهادهای نظارتی و امنیتی کشور شده است.

جلساتی که موضع جمهوری اسلامی را در قبال تمام سیاسی کاری های صورت گرفته از سوی کشورهایی که میدان جنگ را از ورطه نظامی به ورزش کشانده‌اند، مشخص کرده است.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که بارها اعلام کرده بود تیم ملی ایران به جام جهانی دعوت نشده است بلکه امتیازات لازم را کسب کرده و راه یافته است حالا در تازه ترین تصمیم گیری جمعی صورت گرفته با احمد دنیامالی وزیر ورزش به این نتیجه رسیده که فیفا و دولت آمریکا به عنوان میزبان تیم ملی ایران در گروه G این رقابت ها باید تضمین امنیت لازم را بدهند تا اعضای تیم بدون کوچک‌ترین مشکل در تمرینات و بازی های رسمی زیر نظر فیفا حضور پیدا کند.

موضعی که نشان می دهد فدراسیون فوتبال ایران و مجموعه مدیریت ورزش کشور به هیچ وجه انصراف نخواهد داد و منتظر الزامات امنیتی مسابقات بین المللی است تا راهی آمریکا شده و بازی هایش را انجام دهد.

کد خبر 6772399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      15 6
      پاسخ
      چرا انقدر عجله؟؟؟ وقتی انها دعوت نامه ندهند خودشان هم باید خسارت بدن باز ایران تقصیر کار می شود
    • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      21 40
      پاسخ
      آنها رهبرمان را شهید کردند باید بازی ها را تحریم کنیم.
      • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
        14 20
        بازی‌ها مربوط به فیفاست مربوط به آمریکای جنایتکار نیست
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      29 10
      پاسخ
      تضمین از آمریکا؟؟؟ اونم امنیتی؟؟؟ اونم برای ایرانیا؟
    • GB ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      11 5
      پاسخ
      حالا میبینید ،داستان که شد میفهمید ،تنها راه اون اینه که بازیهای ما در مکزیک باشه
      • ایرج IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
        1 0
        همه چی از قبل مشخص شده و امکان نداره برنامه رو تغییر بدن. از این گذشته اگه تیمای دیگه‌ی گروه قبول نکنن چی؟
    • 레자 KR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      0 13
      پاسخ
      باید بازی‌ها تحریم بشه و طی یک اطلاعیه بلندبالا با محکوم کردن آمریکا که میزبان مسابقات هست و آغازگر جنگ بوده بازی‌ها رو تحریم و رسما اعلام کند که به هیچ عنوان در مسابقات شرکت نمی‌کند و اگر الزام به حضور هست تمام بازی‌های ایران در خاک مکزیک برگزار شود و در غیرصورت به طور کل انصراف می‌دهد تن به هیچ گونه محرومیت و جربمه‌ایی هم نخواهد داد

