۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۵۵

طوسی: ۲۳۴ میلیون تومان در میز خدمت جهادی مریوان به مددجویان پرداخت شد

مریوان- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی کردستان گفت: با میز خدمت جهادی این نهاد در مریوان، مشکلات ۳۲ نفر از مددجویان به‌صورت چهره به چهره بررسی و در مجموع ۲۳۴ میلیون تومان کمک موردی پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان صبح پنجشنبه در سفر یک‌روزه به شهرستان مریوان با حضور در میز خدمت جهادی این شهرستان، به بررسی و رسیدگی مستقیم به مسائل و مشکلات مددجویان پرداخت.

رضا طوسی در این سفر با شرکت در میز خدمت جهادی که همزمان با ماه مبارک رمضان و در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان مریوان برگزار شد، با جمعی از مددجویان این نهاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان برگزاری این میز خدمت، ۳۲ نفر از مددجویان شهرستان مریوان به‌صورت مستقیم و بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مدیرکل کمیته امداد استان کردستان مطرح کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان در این دیدارها ضمن استماع درخواست‌ها و مشکلات مددجویان، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات معیشتی و حمایتی آنان را صادر کرد.

طوسی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مدیران با جامعه هدف، اظهار داشت: برگزاری میزهای خدمت جهادی فرصتی مناسب برای شنیدن دغدغه‌های مددجویان و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات آنان است.

وی همچنین از پرداخت کمک‌های موردی به برخی از مددجویان خبر داد و گفت: در جریان این میز خدمت، در مجموع مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان به‌صورت موردی برای رفع بخشی از مشکلات مراجعان مساعدت شد.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: تلاش مجموعه کمیته امداد بر این است که با حضور میدانی در شهرستان‌ها و ارتباط بی‌واسطه با مددجویان، زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و رفع سریع‌تر مشکلات نیازمندان فراهم شود.

گفتنی است؛ میزهای خدمت جهادی با هدف تسهیل در دسترسی مددجویان به مدیران و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات آنان به‌صورت دوره‌ای در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

کد خبر 6772457

