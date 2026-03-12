حسین محمدی روانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تابآوری مردم در جنگ گفت: مردم ایران همواره از ابتدای انقلاب تا کنون با توجه به مشکلات پی در پی، تابآوری بالایی داشتهاند و با رشد فرهنگ، معنویت و اخلاق، این تابآوری را به اوج خود رساندهاند.
وی ادامه داد: همچنین این مقاومت را در طول جنگ دوازده روزه و همینطور در این هفتههای اخیر جنگ، به خوبی نشان دادهاند. همین تابآوری، دشمن را درمانده و از رسیدن به اهداف اصلیاش بازداشته است.
محمدی اذعان کرد: برای کاهش اضطراب و استرس و افزایش این تابآوری، ادامه زندگی یک شرط حیاتی است و افراد با وجود نگرانیها و اضطرابها، تا حد امکان به زندگی عادی خود ادامه دهید. جنگ، رنجها و مشقتهای خاص خود را دارد، اما نباید اجازه داد که زندگی متوقف شود.
وی ادامه داد: خوب است افراد این فرصت را غنیمت بشمارند و با برنامهریزی دقیق، به مباحث عقبمانده و بخشهای مهم زندگی خود بپردازند. حتی کسانی که شرایط کاریشان متزلزل شده، مانند دانشجویان و دانشآموزان، میتوانند از این فرصت برای پیشرفت در تحصیلات یا یادگیری مهارتهای جدید استفاده کنند.
نگاهی به آینده و حفظ امید و انسجام
این روانشناس افزود: این دوران، یک بازه زمانی کوتاه در زندگی ماست که حتماً از آن عبور خواهیم کرد. در روانشناسی، تکنیکی به نام «فیزیک پرتاب آینده» وجود دارد که توصیه میکند، تصور کنید یک ماه، دو ماه یا سه ماه از این لحظه گذشته است و ببینید اوضاع به چه شکل خواهد بود. این مقطع، یک برش کوتاه از زندگی است و نباید تمام زندگی ما را در بر بگیرد.
وی مطرح کرد: توصیه من این است که افراد به آینده امیدوار باشند و به نیروهایی که از کشورمان دفاع میکنند، اعتماد کنند؛ کسانی که توان دارند، با حضور در کنار یکدیگر، در خیابانها و میدانها، حفظ انسجام و وحدت را ادامه دهند. این کار، علاوه بر تقویت روحیه رزمندگان، به حفظ روحیه خودتان نیز کمک میکند.
تأثیر حضور در جمعهای معنوی بر سلامت روانی
محمدی تصریح کرد: پژوهشهای روانشناسی بر این نکته تأکید دارند که ارتباط با خدا، توسل به ائمه و دعا، بهویژه در شبهای قدر، تابآوری فردی و جمعی را بالا میبرد.
وی توصیه کرد: حضور افراد مختلف کودک، بزرگسال، پیرزن و پیرمرد در جلسات معنوی، به خصوص در شبهای قدر، بهنظر میرسد که روحیه و امید شرکتکنندگان را تقویت میکند.
این روانشناس اذعان داشت: وقتی افراد از طبقات سنی گوناگون در کنار هم مینشینند، حس همبستگی قوی میشه و دلها محکم میگردند.
محمدی بیان کرد: مشاهده حضور دیگران باعث آرامش خاطری میشود و اضطراب را کاهش میدهد. همچنین دیدارهای خانوادگی، حتی اگر افراد در شهر یا روستای متفاوتی زندگی کنند، به کاهش اختلافات و تقویت پیوندهای خانوادگی کمک میکند.
وی گفت: ترکیب حضور جمعی، معنویت و تعامل خانوادگی میتواند بهعنوان یک ابزار مؤثر برای حفظ سلامت روانی و ارتقای روحیه در این ماه مبارک عمل کند.
مقابله با اضطراب و حفظ وحدت
این روانشناس متذکر شد: در شرایط کنونی، گفتگو و تبادل نظر با دیگران، حتی با وجود اختلاف نظرات، میتواند به کاهش اضطراب و تقویت روحیه کمک کند.
محمدی افزود: صحبت کردن با دیگران و به اشتراک گذاشتن نگرانیها، فشار روانی را کاهش میدهد. تبادل نظر و حمایت متقابل، حس امیدواری و تابآوری را افزایش میدهد.
وی در مواجهه با اخبار و شایعات فضای مجازی هشدار داد: در مواجهه با اخبار و شایعات فضای مجازی و گفتگوهای روزمره، حتماً از منابع معتبر مانند خبرگزاریهای رسمی و رسانه ملی استفاده کنید. هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن و جلوگیری از تفرقهافکنی، از طریق تکیه بر اخبار موثق، ضروری است.
دوری از اخبار منفی
این روانشناس اظهار داشت: رسانههایی که اخبار منفی و شبههافکنانه منتشر میکنند، میتوانند باعث افزایش اضطراب و کاهش تابآوری شوند. با تمرکز بر منابع معتبر و گفتگوهای سازنده، میتوانیم در برابر فشارهای روانی مقاومت کرده و وحدت ملی را حفظ کنیم.
وی در ادامه گفت: توصیه پایانی من به مردم عزیز دوری از این شایعات و شبهات بخشی از جنگ روانی دشمن هستند که خوشبختانه تا کنون محقق نشدهاند. مردم ما به خوبی هوشیار هستند و به این شایعات توجه نمیکنند.
محمدی خاطر نشان کرد: با صبر، مقاومت و اعتماد به نفس، مردم توانستهاند خود را در میادین حفظ کنند. زندگی همچنان ادامه دارد و مردم باید به اعتماد و پشتیبانی خود از کشور و نیروهای مسلح ادامه دهند؛ امیدوارم این شرایط مثبت ادامه پیدا کند.
نظر شما