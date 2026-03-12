بازدید اژه ای از شعب دیوان عدالت اداری/ضرورت توجه به دادرسی الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدیدها و سرکشی‌های مستمر خود از مراجع و مراکز قضایی، از شعب دیوان عدالت اداری بازید به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید به گفتگو با دست‌اندرکاران و مسئولان دیوان عدالت اداری پرداخت و طی سخنانی در جمع آنها، ضمن اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی، یکی از راه‌هایی که سبب می‌شود در پیشبرد و تمشیّت امور، خلل و نقصان ایجاد نشود، مقوله‌ی توسعه دادرسی الکترونیک است؛ بحمدالله در کلیه‌ی مراجع و مراکز قضایی از جمله دیوان عدالت اداری به این مهم، التفات و اهتمام شده است، فلذا شاهد هستیم که علی‌رغم تحمیل جنگ و تعطیلی ایجاد شده، امورات مرتبط با دیوان عدالت اداری بواسطه توسعه دادرسی الکترونیک، دچار تعطیلی و رکود نشده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وفق گزارش واصله از ناحیه ریاست دیوان عدالت اداری، از سه ماه پیش، زیرساخت‌های دادرسی الکترونیکی در شعب دیوان تکمیل شد و طی این سه ماه، توفیقاتی در این عرصه حاصل شد؛ از جمله آنکه حدود ۹۲ درصد از شکایات مطروحه در شعب بدوی دیوان و حدود ۸۱ درصد شکایات در شعب تجدیدنظر، بصورت صددرصد الکترونیکی مورد رسیدگی قرار گرفت. این مهم، از حیث تسریع در احقاق حقوق مردم، بسیار حائز اهمیت است.

رئیس عدلیه عنوان کرد: تاکید مؤکد ما در شرایط جنگی فعلی آن است که در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم تأخیر و تعویق ایجاد نشود؛ دیوان عدالت اداری در زمره بخش‌هایی بوده که در این عرصه، توفیق داشته و علی‌رغم تعطیلی حادث شده بواسطه شرایط جنگی، قضات و مسئولان دیوان، کار را تعطیل نکرده و از طریق سامانه‌های الکترونیکی تمهید شده، صدها دادنامه را در همین ایام اخیر جنگی صادر کرده‌اند و صدها دادخواست ارسالی از ناحیه مردم را ارجاع داده‌اند. این دستاورد، جای تقدیر و عرض خدا قوت دارد .

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند؛ مردم ما این روزها و شب‌ها بار دیگر نشان دادند که چه پیوند استوار و مرصوصی با ولایت دارند؛ حضور این مردم در بیعت تاریخی با ولی‌فقیه زمان، شگفت‌انگیز بود؛ این حماسه‌سازی‌های مردم، تکلیف ما کارگزاران و مسئولان را برای خدمت‌رسانی بی‌منت و همه‌جانبه به آنها مضاعف می‌سازد.

رئیس قوه قضاییه همچنین‌ در جریان سخنان خود در جمع مسئولان دیوان عدالت اداری از حضور پرشکوه و دشمن‌شکن مردم بصیر و قدرشناس ایران در آیین تشییع ابدان مطهر فرماندهان شهید جنگ رمضان، قدردانی کرد.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به شرایط موجود در کشور اظهار کرد: ملت مسلمان و انقلابی ایران عزیز و سربلند، این روزها و شب‌ها حقیقتاً در اقامه عزای شهادت سلاله رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلّم امام خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه و بیعت با خلف صالح ایشان و حمایت از نیروی‌های مسلح، سنگ تمام گذاشته‌اند و حضوری سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن‌شکن دارند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در شرایطی که دشمن متجاوز و زبون، امید واهی داشت بواسطه ددمنشی و کشتار، امنیت شهرهای ایران اسلامی را مخدوش سازد، این مردم سلحشور کشورمان هستند که رهسپار خیابان‌ها و میادین شهرها شده‌اند و غریو جانفشانی خود را در راه عظمت و ثبات ایران اسلامی، به گوش جهانیان می‌رسانند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در این ایام متبرک ماه مبارک رمضان، فرزندان امام خامنه‌ای شهید و عزیز در نیروهای مسلح با زبان روزه، میدان رزم را به تسخیر درآورده‌اند و چشم دشمن را از مبدأ در هر جغرافیایی که باشد کور می‌کنند و توأمان ملت انقلابی ایران، در خیابان‌ها قدرت‌نمایی می‌کند. صدها هزار احسنت و مرحبا بر این مردم زمان‌شناس و بصیر که می‌دانند دشمن غدّار چشم طمع به تمامیت ارضی ایران اسلامی دوخته است، فلذا خیابان را رها نمی‌کنند تا در جهاد فی‌سبیل‌الله رزمندگان اسلام شریک و سهیم باشند.

رئیس عدلیه عنوان کرد: اکنون که در لیالی پرفیض قدر قرار داریم و دست تضرع و التجاء ملت ایران بر آستان حضرت حق دراز است، برای نیروهای مسلح غیور کشورمان و کلیه‌ی رزمندگان محور مقاومت دعا می‌کنیم و نصرت‌شان را از درگاه معبود مسئلت داریم؛ ایضاً تأکید داریم که فریضه واجب ما در جهت حراست از کیان ایران اسلامی، اتحاد و انسجام و حمایت همه‌جانبه از نیروهای مسلح است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به جنایت سبوعانه دشمن در حمله به خانه های مسکونی ، مکان ها امدادی ، بانک‌ها و کارمندان شریفی که در این روزهای آخر سال مشغول خدمات‌رسانی اقتصادی و پرداخت حقوق و دستمزدها به مردم و کارکنان بخش‌های مختلف هستند، گفت: دشمن صهیونیستی و آمریکایی به اهدافش در تجاوز اخیر نائل نشده است، فلذا معطوف به حمله به مردم و کارکنان خدوم بخش‌های مختلف خدمات‌رسان کشور شده است تا به زعم باطل خود مانع پیشبرد امورات کشور شود و تاب‌آوری مردم را مخدوش سازد؛ قدر مسلم، این حربه دشمن غدّار و سفاک نیز راه به جایی نخواهد برد.