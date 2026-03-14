ظهرابی:محیط زیست قربانی حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران بوده است

حمید ظهرابی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط زیست و عرصههای طبیعی از جمله قربانیان جنگافروزیهای رژیم صهیونیستی علیه ایران بوده است.
وی افزود: در جریان این درگیریها، علاوه بر خسارت به برخی زیرساختها و امکانات محیط زیست، آلودگی شدید هوا در پایتخت نیز به دنبال حمله به مراکز ذخیره سوخت ایجاد شد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از مناطق تحت حفاظت کشور شامل عرصههای جنگلی و مرتعی دچار آتشسوزی شد که بخش عمده این خسارتها در ناحیه رویشی زاگرس رخ داد.
ظهرابی با تأکید بر تداوم مأموریتهای حفاظتی سازمان محیط زیست گفت: با وجود خسارتهای وارد شده، رسالت این سازمان برای صیانت از تنوع زیستی و حفاظت از مناطق طبیعی با قوت ادامه دارد.
وی افزود: تلاش داریم با انسجام بیشتر و با همکاری محیطبانان، دوستداران محیط زیست و تشکلهای مردمی، از بروز هرگونه خلل در حفاظت از عرصههای طبیعی جلوگیری شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: خوشبختانه با وجود شرایط ایجاد شده، خللی در روند حفاظت از مناطق مختلف کشور ایجاد نشده و راههای سوءاستفاده متخلفان نیز مسدود شده است.
