هاشمی: حل مشکلات واحدهای تولیدی باید با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، اظهار کرد: برگزاری منظم و به‌موقع جلسات این کارگروه بسیار مهم است، چرا که باید با اقدامات عملی، امید را به جامعه تزریق کنیم تا نگرانی در ذهن مردم شکل نگیرد و روند امور در جامعه به حالت عادی ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبات این کارگروه افزود: پیگیری مصوبات بسیار مهم است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای تصمیمات هستند و نباید به بهانه دستورالعمل‌های سازمانی از اجرای مصوبات سر باز بزنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین به تماس معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در روزهای گذشته دکتر عارف در تماس تلفنی از جلوه‌های همدلی و همراهی مردم خراسان جنوبی که از طریق رسانه ملی مشاهده کرده بود، قدردانی کرد.

هاشمی با تقدیر از مدیران استان در مدیریت وضعیت بازار بیان کرد: وضعیت بازار استان رضایت‌بخش است و مدیران در حد توان خود تلاش کرده‌اند، اما این موضوع نباید باعث کاهش تلاش‌ها شود، چرا که این ایام تعطیل‌بردار نیست و مدیران باید با جدیت بیشتری پای کار باشند.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، مسئولان باید با تلاش مضاعف در میدان حضور داشته باشند و حتی اختیارات بیشتری به معاونان و کارشناسان برای پیگیری امور بدهند تا کارها با سرعت بیشتری پیش برود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: مدیران باید به‌صورت میدانی در واحدهای تولیدی حضور پیدا کنند و مشکلات آن‌ها را حل کنند. فعالان اقتصادی نباید دغدغه‌هایی مانند چک یا مسائل مالی کوتاه‌مدت داشته باشند و باید با حمایت دستگاه‌ها بتوانند به تولید ادامه دهند.

هاشمی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: مردم در همه عرصه‌ها پای کار نظام و انقلاب هستند و مدیران نیز باید با خدمت صادقانه پاسخگوی این اعتماد باشند.

وی تأکید کرد: جلسات دستگاه‌ها باید به‌موقع، منسجم و با کارایی بیشتر برگزار شود تا تصمیمات سریع‌تر اتخاذ و اجرایی شود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران استان گفت: رضایت مردم برای ما مهم‌ترین شاخص است و همه مدیران باید با جدیت برای حل مشکلات و خدمت‌رسانی بهتر به مردم تلاش کنند.