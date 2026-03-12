مترو برای راهپیمایان روز قدس رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مسیرهای اعلام شده برای راهپیمایی روز قدس ایستگاه میدان حضرت ولی عصر (عج) در خطوط ۳ و ۶ ، ایستگاه میدان خراسان در خط ۶، ایستگاه میدان امام حسین (ع) در خطوط ۲و۶، ایستگاه شادمان خطوط ۲و ۴ ، ایستگاه های میدان آزادی، استاد معین و میدان انقلاب اسلامی خط ۴، میدان شهدا خطوط ۴ و ۶، توحید خطوط ۴و۷ و راه‌آهن خط ۳ متروی تهران، که در مسیر راهپیمایی قرار دارند، آماده ارائه خدمات ویژه به شهروندان خواهند بود.

برنامه حرکت قطارها در خط ۵ و خط اقماری هشتگرد بدون تغییر باقی خواهد ماند.‌