۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

مترو برای راهپیمایان روز قدس رایگان است

براساس اعلام شرکت مترو در روز جمعه متروی تهران به صورت رایگان به راهپیمایان روز قدس خدمت رسانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مسیرهای اعلام شده برای راهپیمایی روز قدس ایستگاه میدان حضرت ولی عصر (عج) در خطوط ۳ و ۶ ، ایستگاه میدان خراسان در خط ۶، ایستگاه میدان امام حسین (ع) در خطوط ۲و۶، ایستگاه شادمان خطوط ۲و ۴ ، ایستگاه های میدان آزادی، استاد معین و میدان انقلاب اسلامی خط ۴، میدان شهدا خطوط ۴ و ۶، توحید خطوط ۴و۷ و راه‌آهن خط ۳ متروی تهران، که در مسیر راهپیمایی قرار دارند، آماده ارائه خدمات ویژه به شهروندان خواهند بود.

برنامه حرکت قطارها در خط ۵ و خط اقماری هشتگرد بدون تغییر باقی خواهد ماند.‌

سيد اسد رجبی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها