دعوت حزب تمدن اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب تمدن اسلامی در بیانیه ای از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت به عمل آورد.
متن بیانیه به این شرح است؛
در بحبوحهی جنگ رمضان، تجاوز آمریکایی – صهیونی به کشور عزیزمان، روز جهانی قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضان این یادگار امام راحل عظیمالشانمان خمینی کبیر پیش روی ماست.
۲۲ اسفند امسال همچون ۲۲ بهمن و ۲۲ دی صحنة آزمایشی بزرگ از حضور دهها میلیون ملت قهرمان ماست که با حضور یکپارچه در سراسر کشور با زبان روزه آزادی قدس شریف را فریاد میزنند.
روز قدس امسال، داغدار فریادگر پرخروش نجات قبله اول مسلمانان از چنگ رژیم صهیونیستی، امام شهید انقلاب حضرت آیتاله العظمی خامنهای قدسالله نفسهالزکیه و فرماندهان شهید و شهدای مظلوم دفاع مقدس رمضان است.
امروز از غزه تا لبنان و تا ایران اسلامی یکپارچه فریاد و خروش است و علیرغم این درد و داغ ملت رشید ما و رزمندگان سلحشور ما تا آخرین نفس حقانیت جبهه مقاومت را به اثبات خواهد رساند. دیگر نباید با میانجیگریها و زمزمههای آتشبس فریب خورد و باید باند تبهکار کودککش امریکایی صهیونی را با رسوایی تمام شکست داد. ترامپ قمارباز برای همیشه باید به سختی مجازات شود و هرگز به خودش اجازه دخالت در امور ایران عزیز و سایر کشورها را ندهد.
حزب تمدن اسلامی با الهام از روح بلند شهید مظلوم آیتاله دکتربهشتی و با آرزوی قبولی طاعات برای هموطنان خداجوی کشورمان در این ایام و لیالی قدر و شهادت مظلومانه مولایمان حضرت امیرالمومنین علیهالسلام و آرزوی توفیق روزافزون برای سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی خلف صالح امامین انقلاب رضواناله تعالی علیهما، حضرت آیتالله حاج سیدمجتبی خامنهای مدظلهالعالی از خداوند بزرگ پیروزی قریبالوقوع حق بر باطل و دوام توفیق رهبر عزیزمان را در هدایت و سکانداری کشتی انقلاب را مسألت مینماید و همگان را به حضور شبانه در میدانها و راهپیمایی پرشکوه روز قدس دعوت میکند.
