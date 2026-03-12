۶۱۰۰واحد مسکونی و تجاری خسارت دیده از جنگ در آذربایجان غربی ارزیابی شد

علیرضا مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از آسیب ۶ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی در استان در پی حملات اخیر رژیم صهیونی خبر داد و گفت: روند ارزیابی خسارت‌ها، آواربرداری و بازسازی با حضور میدانی کارشناسان این بنیاد و همراهی مردم با جدیت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد چهار هزار و ۶۴۵ واحد تعمیری هستند، ادامه داد: ۸۴ واحد مسکونی احداثی، هزار و ۳۳ واحد معیشتی و لوازم خانگی و ۳۳۸ واحد تجاری تعمیری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۲ شهرستان خسارت دیده ارزیابی ها انجام می شود، ادامه داد: بیشترین در ارومیه باحدود ۱۷۰۰ واحد ارزیابی شده که دچار خسارت شده اند.

مقدم اضافه کرد: کارشناسان بنیاد مسکن از نخستین ساعات وقوع حادثه، به‌صورت شبانه‌روزی مشغول ارزیابی و ثبت خسارت‌ها هستند تا وضعیت هر واحد بر اساس شاخص‌های تخریبی، تعمیری، معیشتی و لوازم خانگی مشخص و برای بازسازی یا جبران خسارت اقدام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی با اشاره به حضور میدانی گروه‌های تخصصی اظهار کرد: در استان۵۰ اکیپ دونفره ارزیاب در حال فعالیت هستند و به‌طور مستمر وضعیت واحدهای خسارت‌دیده را بررسی می‌کنند؛ مردم مطمئن باشند که نیروهای بنیاد مسکن در همه مناطق حضور فعال دارند.

وی ادامه داد: عملیات آواربرداری از واحدهای آسیب‌دیده نیز با استفاده از ماشین‌آلات سنگین این نهاد در چند شهرستان آغاز شده و به‌صورت هم‌زمان در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌غربی گفت: کارشناسان ما در کنار مردم ایستاده‌اند و با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های عمرانی استان، بازگشت آرامش و سکونت دوباره به خانواده‌ها هدف اصلی ماست.

مقدم خاطرنشان کرد: با همکاری مردم و دستگاه‌های امدادی، روند بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری شتاب خواهد گرفت تا ساکنان مناطق آسیب‌دیده هرچه زودتر به خانه‌های خود بازگردند.