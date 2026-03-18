رسولی: ۱۲۰ واحد مسکونی کردستان به دلیل شدت آسیب نیازمند احداث مجدد است

سعید رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکایی به کشور منجر به تخریب و آسیب زیادی به اماکن مسکونی و تجاری در استان کردستان شده است.
وی افزود: در پی این حملات ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده که از این تعداد ۱۲۰ واحد نیازمند احداث مجدد بوده که از این تعداد ۸۰ واحد مسکونی و ۳۰ واحد تجاری است.
وی تصریح کرد: بخش عمده آسیبهای منازل مسکونی و تجاری رسالت مرتبط با در، پنجره و شیشه های ساختمان بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اضافه کرد: در راستای بررسی واحدهای آسیب دیده ستاد بازسازی در استان تشکیل شد که ۱۱۰ نفر از نیروهای بنیاد مسکن استان در این ستاد فعالیت دارند.
رسولی اضافه کرد: ۷۰ مهندس در شهرهای مختلف استان در قالب ۳۵ اکیپ به بررسی میزان خسارتهای ناشی از جنگ میپردازند.
وی ابراز امیدواری کرد: کارشناسان بنیاد مسکن تا پایان فرآیند ارزیابی و بازسازی در کنار مردم هستند و شیوع پرداخت خسارت و جزییات آن در آینده به اطلاع مردم میرسد.
