برای شهید جعفری؛ از بخش آنژیو گرافی تا شهادت در یک شبانه روز

به گزارش خبرنگار سلامت مهر رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی در مطلبی به شهید جعفری پرداخته که در زیر می خوانید:

رامین کارشناس پرستاری بود و سالها در بخش آنژیو گرافی در کنار هم در خدمت بیماران بودیم، چهار فرزند داشت با موتور می آمد و می رفت حتی از مزایای فرزند آوری هم بطور کامل بهره نبرد.

سه شنبه ۱۹ اسفند در بخش کت لب کنار هم بودیم کار چند بیمار را انجام دادیم مثل همیشه سلام و علیکی و خداحافظی ای گذرا با دلی خون شده مثل همه ی مردم داغدیده و جگرسوخته ی امروز

چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ رمضان در میدان انقلاب بود و چند ساعت بعد با دو پسرش هنگام افطار در پست بازرسی خیابانی هدف حمله قرار گرفتند.

رامین و یکی از پسرانش شهید شدند و با چشمانی خونبار و جگری سوخته اما استوار و سربلند در حال انتقال پسر دومش به اتاق عمل هستیم.

پدر چهار فرزند و زندگی معمولی و دشوار، خدمت به مردم در لباس پرستاری، حضور در خیابان برای تشییع شهدا، حضور در بسیج خیابانی برای امنیت مردم و نهایتا پیوستن به شهدا به همراه فرزندش، خیلی روان و ساده از خدمت تا شهادت سهم رامین ها از انقلاب! همین بوده و هست

هنوز رفتنش، اینچنین خوش و خرامان در باورم نمی گنجد…

وای به حال هر مسئولی که امروز و فردا به هر دلیلی و با هر روشی پا بر خون رامین ها و فرزندانشان بگذارد که جرمشان از عاملین این شهادت ها کمتر نیست.

این شهادت را به جامعه سلامت کشور تبریک و تسلیت عرض می کنم جامعه ای که اینچنین انسانهایی فداکار دارد در خدمت مردم هم در میدان بهداشت و درمان هم در میدان دفاع از امنیت.

محمد رییس زاده

۲۱ اسفند ۱۴۰۴