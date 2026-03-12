به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» در شهرستان های استان تهران تداوم یافت و علاقهمندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیهها میتوانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیهها شرکت کنند.
سوال) مفهوم آیه ۶ سوره فاطر (إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱.هر چه داریم، از خداست
۲.استقامت، تنها راه پیروزی است
۳.با شیطان دشمن باشید
۴.صبرِ واقعی، تکیه بر خداست
علاقمندان جهت شرکت در مسابقه، میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۱۵۳، پیامک کنند.
فرصت شرکت در مسابقه هر روز، تا ساعت ۲۴ همان روز است.
این خبر به روز شده و اطلاعات برندگان مسابقه روز دوم و نیز جواب صحیح اطلاع رسانی می شود.
نظر شما