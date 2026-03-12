مسیرهای راهپیمایی روز قدس در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن باقری اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس روز جمعه ۲۲ اسفندماه رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح در ۱۳ شهرستان استان اردبیل برگزار میشود و مسیرهای راهپیمایی در هر شهرستان مشخص و اعلام شده است.
وی افزود: راهپیمایی امسال در شرایطی برگزار میشود که منطقه غرب آسیا در میانه تحولات مهم و سرنوشتسازی قرار دارد. جنگ رمضان و اقدامات قهرمانانه نیروهای مسلح ایران، چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن را آشکار ساخته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ایستادگی ملت ایران در برابر جنایات جنگی، نشان داد که اراده ملتهای مقاوم میتواند هیمنه پوشالی این رژیم را درهم شکند و افقهای تازهای از آزادی را پیش روی منطقه قرار دهد.
