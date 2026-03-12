دعوت امام جمعه و استاندار اردبیل ازمردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام مشترک آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل برای دعوت از مردم به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس به شرح ذیل می باشد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در تقویم جمهوری اسلامی از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی روز جهانی قدس نامگذاری شده و این روز به عنوان نماد وحدت و اتحاد بین امت اسلامی و همه آزادی‌خواهان جهان، در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

بی گمان در این روز بزرگ حقانیت ملت‌های مظلوم جهان اسلام و ضرورت آزادی قدس شریف در سراسر ایران اسلامی از سوی روزه داران گرامی طنین انداز می شود.

راهپیمایی روز جهانی قدس در سال جاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که مردم قهرمان و همیشه در صحنه به دنبال حملات جنایتکارانه آمریکایی _صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و شهادت قائد امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره)، جمعی از فرماندهان نیروهای نظامی و شماری از مردم بی‌گناه، از جمله دانش‌آموزان مظلوم مدرسه میناب عزادار هستند.

این‌جانبان از مردم ولایت‌مدار استان دارالارشاد اردبیل دعوت می‌کنیم ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین، محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و تجدید بیعت با سومین رهبرانقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) در راهپیمایی روز قدس حضور با شکوه و دشمن شکن داشته باشند.

سیدحسن عاملی ـ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مسعود امامی یگانه ـ استاندار اردبیل