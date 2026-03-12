به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی قدس، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بیانیه‌ای، از ملت شریف ایران و به‌ویژه اهالی فرهنگ، هنر و دانش، برای مشارکت در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

«بسم الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که دل‌های بیدار و جان‌های آگاه جهان از کانون‌های زر و زور به انزجار فزاینده رسیده و زیست متعالی انسان‌ها را بوی عفن انسان‌ستیزی فراگرفته و بشر پی در پی شاهد ذبح همه قواعد جهانی اخلاقی و قوانین مدنی بین المللی است، ایران عزیز اسلامی پرچمدار حریم و حرمت انسانیت است و منادی مقتدر دفاع از حق مظلوم.

روز جهانی قدس، این ابتکار خلاق و ماندگار بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف)، گامی بود برای بیداری افکار فروخفته جهانیان و چراغی برای افروختن اذهان غفلت‌زدگان تا تجاوز صهیون به حریم امت اسلام را علنی سازد.

اینک پس از گذشت قریب پنج دهه از دعوت آن پیر نهضت و تکرار و توالی ندای حقیقت‌گرای امام شهید امت، رهبر آزاده شهید، امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، ملت ایران، در روز جهانی قدس، بار دیگر این دعوت را لبیک می‌گویند و با گستره‌ای عالمگیر فریاد عدالت‌طلبی و مدافعت از حقوق ملت مظلوم فلسطین را به اقصای عالم ابلاغ می‌کنند.

یک‌سوی قدس شریف، امت مظلوم اسلام ایستاده است که کثیری از ملل بیداردل جهان را نیز به جبهه خود فرامی‌خواند. سوی دگر قدس، جبهه کفر است که البسه توحید را به غارت برده، اما در حقیقت دامنه شیطان و عصبیت و خشونت و تمامت‌خواهی و جور است!

امسال روز جهانی قدس برای ملت شریف و نجیب و آزاده ایران جان اسلامی ما، حکایتی دگر دارد. تجاوز مکرر و وحشیانه صهیون و استکبار مرزهای سرزمین‌های اشغالی را درنوردیده و دست کثیف خود را به حریم ملت شریف ایران، این حرم پاک قرآن و عترت رسانده است! ایران جان ما که صحن امام مهربانی‌ها، حضرت علی بن موسی (علیه آلاف التحیة و السلام) و مهد تمدن و فرهنگ و مامن انسان‌های دلاور است، در برابر جبهه کفر و ظلم و نفاق ایستاده است.

خادمان فرهنگ و کتاب در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از اصحاب کتاب، قلم، دانش و دلبستگان به لحظه لحظه حیات ایران عزیزمان دعوت می‌کنند تا با عزم جزم، گام‌های استوار و دل بیدار و جان آگاه در راهپیمایی روز جهانی قدس مشارکت موثر داشته باشند.

بی‌تردید پیکره انسانی و کتابداران گرامی بر رسالت ممتاز خود در فرایند جریان‌سازی آکنده از تعهد و فراهم آمدن ساز و کار مشارکت مردمی در برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس واقفند و همگان را به آیات الهی بشارت می‌دهند.

إِنَّ الَّذِینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ. (فصلت ۳۰).