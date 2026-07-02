فراخوان اهالی قلم برای حضور در آیین وداع با قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و خانه کتاب و ادبیات ایران از اهالی قلم و نشر برای شرکت در آیین وداع با قائد شهید امت دعوت به عمل آوردند.

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عموم اهالی قلم و اندیشه، نویسندگان، شاعران، مترجمان، ناشران، فعالان صنعت چاپ، پیروان ادیان توحیدی، کتابداران، کتابفروشان، اصحاب رسانه و مردم فرهنگ‌دوست و شریف ایران دعوت می‌کند تا با حضور پرشور و آگاهانه خود در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده مکرمشان، بار دیگر شکوه وحدت ملی و بصیرت فرهنگی این مرز و بوم را به جهانیان نشان دهند.

همچنین خانه کتاب و ادبیات ایران از اهالی قلم و نشر برای شرکت در آیین وداع با قائد شهید امت دعوت کرد. در متن این دعوتنامه آمده است:

حق تبارک و تعالی خود آگاه است که ملت شریف و نجیب ایران داغش را در سینه‌ نگه داشت تا آتش کینه‌ها نسبت به دشمنان این خاک مقدس خاموش نشود. خداوند خود آگاه بود که سوگواری ملت به تعویق افتاد تا بدخواهان بشریت تیغ تیز انتقام را بچشند. مردم شریف ایران آگاه بودند که هرچند پیشوای امت در امتداد تاریخ سرخ تشیع به شهادت رسیده، اما خدایش زنده است و دشمنان را مسلط نخواهد کرد: وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا.

حال که دلاورمردان نظامی در میدان و دیپلمات‌های نخبه در عرصه دیپلماسی دشمن را به مرز شکست کشانده‌اند، لحظه وداع فرا رسیده است. لحظه‌ای که باید سیل اشک به درمان قلب‌های مجروح از شهادت آقای عزیز ملت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بپردازد. اینک باید وداع کنیم با شخصیتی که عمر خود را وقف سربلندی این مرز و بوم کرد و در این مسیر هرگز از پای ننشست. وظیفه همگانی ماست تا با حضور در این آیین به او بگوییم که راهش همچنان ادامه داشته و میراثش در دل‌های ما زنده خواهد ماند.

خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان نهادی که دغدغه صیانت از میراث مکتوب این سرزمین را دارد، از تمامی اهالی قلم و نشر و عموم مردم ایران عزیز دعوت می‌کند تا با حضور پرشور خود در مراسم وداع و تشییع، برگ زرین دیگری در ایران مکتوب رقم زنند و نشان دهند که فرهنگ ایران، همواره با حضور مردمش، پویا و جاودان است. همچنین از همه اهالی فرهنگ، اندیشه و رسانه دعوت می‌شود، تا با اطلاع‌رسانی گسترده زمینه‌ساز حضور حداکثری مردم در این آیین تاریخی شوند.

مقاومت نامی است که بر تارک این سرزمین نقش بسته و قائد شهید امت خود اسوه این مقاومت بود. بیایید تا با حضور در آیین بدرقه بر استمرار این راه تاکید کنیم. این وداع تجدید میثاقی است با راهی که او ترسیم کرد و ما برای همیشه بر آن پایدار خواهیم ماند.