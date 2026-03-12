به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان حسینی رئیس مرکز اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد: در شرایط جنگ کنونی، ۳۸۰ گروه همیار سلامت روانی-اجتماعی در ۱۹۰ شهرستان کشور در کنار تیم‌های مداخله در بحران «محب» به ارائه خدمات به مردم و محلات مشغول هستند که این گروه‌ها به ویژه در حوزه روانشناختی، خدماتی را از طریق کانون‌های سلام محله ارائه می‌دهند.

حسینی افزود: تیم‌های محب بهزیستی با ۴۰۳۶ عضو، ۱۱۴۶ تیم و ۴۹۹ پایگاه در سراسر کشور قابلیت پوشش کامل پهنه جغرافیایی ایران را دارند و در روزهای جنگ فعلی به طور کامل فعال شده‌اند. گروه‌های همیار سلامت روانی-اجتماعی نیز در کنار این تیم‌ها، خدمات خود را در سطح محلات به شهروندان ارائه می‌کنند.

وی درباره ماهیت همیاران سلامت روانی-اجتماعی گفت: این برنامه در راستای ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و توسعه ظرفیت‌های محلی موجود از طریق رویکرد همیاری و مشارکت اجتماعی در سازمان بهزیستی اجرا می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی ادامه داد: هدف اصلی این برنامه، تقویت مشارکت اجتماعی و کار گروهی، آگاه‌سازی عمومی، ارتقای سطح سلامت روانی-اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق گروه‌های محلی است.

به گفته وی، برنامه همیاران سلامت روانی-اجتماعی بر توسعه محلی تمرکز دارد و با تسهیل تشکیل گروه‌های محلی، به تقویت مشارکت شهروندی، ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندسازی افراد می‌پردازد. این گروه‌ها همچنین می‌توانند بستری برای فعالیت سایر سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) واجد شرایط جهت افزایش مشارکت شهروندی فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اهداف این برنامه می‌توان به توسعه سرمایه اجتماعی، ترویج مسئولیت‌های اجتماعی و گسترش کار داوطلبانه در محلات اشاره کرد.

حسینی در پایان تأکید کرد: همیاران سلامت روانی-اجتماعی، خود مردم محلی هستند که دغدغه آبادانی و ارتقای سلامت روانی-اجتماعی محله خود را دارند و با شناسایی منابع محلی، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها به این هدف کمک می‌کنند.