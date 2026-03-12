جمهوری اسلامی ایران پیروز قطعی و نهایی میدان خواهد بود

حجت الاسلام مهدی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:ماهیت جنگ ایران و آمریکا، تقابل جبهه نور و جبهه ظلمت و جنگ ما با امریکا و اسرائیل جنگ نور علیه ظلمت و جنگ خیر علیه شرارت است.



کارشناس مسائل سیاسی گفت: آمریکا و اسرائیل دولت‌های تروریست، جنایتکار، کودک کش و پدوفیلی هستند و با سقوط این دو قدرت شیطانی، ملت ها نفسی راحت خواهند کشید و با صلح در کنار هم زندگی مسالمت آمیز تری را تجربه خواهند کرد.



وی ادامه داد: با توجه به شواهد و قرائن بسیار جریان جنگ به سمت پیروزی جمهوری اسلامی ایران سوق یافته است و ما به ده دلیل پیروزی در این جنگ را از آن ملت ایران می دانیم.



کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: نخست، اتکال و امید زایدالوصف مردم ایران به خدای قادر مطلق و اتکای امریکا به تجهیزات و نیروهای خود و دوم اعتراف اکثر کارشناسان نظامی و سیاسی به پیروزی ایران به دلیل قدرت برتر در تدبیر نظامی و استحکام اجتماعی و سیاسی ایران است.



استاد حوزه و دانشگاه گفت: سومین دلیل حضور میدانی مردم و عزم و اراده مستحکم آنها به مقابله تا شکست قطعی دشمن و چهارم ساختار مستحکم نظام که حتی بدون رهبر و فرماندهان عالی رتبه، توانایی بقاء در برابر دو قدرت اتمی مهاجم را دارد.



حجت الاسلام امیدی ابراز کرد: پنجمین محور محاسبات مادی و منفعت گرایانه قدرت های مهاجم و آشفتگی انها در برابر تاب آوری عظیم ناشی از قدرت ایمان دینی و روح تسلیم ناپذیر ایرانیان است



کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ششمین دلیل گفت: افزایش شدید امید به تداوم راه و مسیر سیدالشهدای انقلاب امام خامنه ای توسط ولی امر جدید تعیین شده از سوی خبرگان رهبری است.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: هفتمین دلیل اذعان کارشناسان و عموم مردم به صلابت و پایمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و تدابیر حکیمانه انها برای پیروزی قاطع بر دشمنان مهاجم و هشتمین تأثیر خون مظلومان غزه، لبنان، عراق، یمن و ابران و بطور خاص خون امام مظلوم حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و فرماندهان شهید در تحقق انتقام الهی از ظالمان به دست با کفایت ملت مقتدر ایران است.



حجت الاسلام امیدی با اشاره به نهمین دلیل پیروزی حتمی جمهوری اسلامی گفت: عزم، درایت و تلاش خستگی ناپذیر دولت خدمتگزار در تأمین نیازمندی های عمومی در طول جنگ و آمادگی برای حمایت قاطع دیپلماتیک و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از نیروهای میدانی در جنگ ودهمین امید قلبی ملت و مسئولان نظام به عنایت ها و امداد الهی به روزه داران مجاهد در راه حق بویژه در ماه مبارک رمضان و اجابت دعای امام زمان برای موفقیت ملت مسلمان و ایثارگر و شجاع ایران است.