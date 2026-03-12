سرهنگ احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت شهادت حضرت علی (ع) و رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، با اشاره به اهمیت مفهوم «ایران همدل» برای رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: در راستای تحقق فرامین رهبرشهید، گروه‌های جهادی با انگیزه‌ای مضاعف این مسیر را دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه نهضت «ایران همدل» از پیش از جنگ آغاز شده بود، افزود: این نهضت پس از جنگ و شهادت رهبر شهید، با انگیزه بیشتری در میان جهادگران در حال انجام است؛ چرا که همه خود را مدیون فداکاری‌های رهبر معظم انقلاب برای نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.

فعالیت‌های جهادی و حمایتی در ماه رمضان

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان در ادامه از برپایی ایستگاه‌های صلواتی توسط مواکب و گروه‌های جهادی در سراسر استان خبر داد و گفت: جمعی از گروه‌های جهادی، غذای گرم سحری را برای مردم کم‌برخوردار، مسافران و افرادی که به دلایلی در بیرون از منزل هستند، فراهم می‌کنند.

سرهنگ ابراهیمی افزود: ضمن برپایی مواکب افطاری‌های ساده در سطح استان، بسته‌های معیشتی به مناسبت ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز در بین افراد کم‌برخوردار توزیع شده و همچنان ادامه دارد.

تجلی «ایران همدل» در میزبانی از جنگ‌زدگان

وی با اشاره به حضور مهمانان جنگ‌زده به‌ویژه از استان تهران در گیلان تصریح کرد: با عنایت خداوند، همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و حضور مستمر گروه‌های جهادی، خوشبختانه در حوزه خدمات به این عزیزان و مردم استان هیچ کمبودی وجود ندارد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، اسکان مهمانان در مهمان‌پذیرها و منازل مردم را مصداق بارز تحقق مفهوم «ایران همدل» دانست و اظهار داشت: همه مردم با همین نهضت در تلاش هستند که حتی شده گره‌ای از کار یک نفر باز کنند.

خدمات عمرانی بدون وقفه در کنار پشتیبانی از جبهه

سرهنگ ابراهیمی با رد این تصور که فعالیت‌ها صرفاً به مسائل جنگ محدود شده است، تأکید کرد: پروژه‌های عمرانی روزمره مانند کمک به راه‌های روستایی، آسفالت، تعمیر و بازسازی مسکن محرومان و پروژه‌های آبرسانی نه تنها تعطیل نشده، بلکه با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مبارزه با فقر و محرومیت در طول سال وظیفه ماست، خاطرنشان کرد: این فعالیت‌ها در کنار پشتیبانی از جبهه و رزمندگان اسلام، وظیفه اصلی بسیج سازندگی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان از ایستادگی و حضور کامل این سازمان تا رفع همه مشکلات سخن گفت و افزود: این خدمت و ایستادگی عهدی با رهبر فرزانه انقلاب است که با تدابیر مسئولان، به عنوان سرباز رهبر و خادم مردم، به خدمت‌رسانی ادامه خواهیم داد.