سرهنگ احمد ابراهیمی در حاشیه نمایشگاه اسوه بسیج در رشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج در سالن ۸ دی رشت اظهار کرد: نمایشگاه الگوهای برتر بسیج به مدت سه روز در حال برگزاری است و از همه مسئولین از جمله فرماندهی سپاه سردار دامغانی، معاونین و فرماندهان نواحی که پایگاه‌های خود را برای حضور در این نمایشگاه سوق دادند، تشکر می‌شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان افزود: این نمایشگاه فرصتی است تا عملکرد پایگاه‌ها در معرض دید عموم قرار گیرد. از همه عزیزان درخواست می‌شود برای بازدید حضور داشته باشند و دستاوردهای بسیج و توانمندی‌ها در عرصه‌های مختلف را مشاهده کنند.

ظرفیت بی‌بدیل بسیج

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به غرفه بسیج سازندگی گفت: غرفه بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان در این نمایشگاه به منظور ارائه دستاوردها و خدمات بسیج و سازندگی در معرض دید قرار گرفته تا خدمات گروه‌های جهادی در سطح نواحی، فرماندهی‌ها، خیرین و بسیجیان دیده شود.

وی بسیج را ظرفیتی بی‌نظیر و منحصر به فرد دانست و تصریح کرد: امام خمینی (ره) این شجره طیبه را بنا کرد و امروز تبدیل به درختی تنومند شده است

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه ما افتخار داریم که به عنوان سرباز ولایت گوش به فرمان منویات حضرت آقا باشیم و خواهیم بود، گفت: امروز رهبر عزیز انقلاب هدایت این شجره طیبه را به طور کامل به دست گرفته‌اند و ما سربازان ایشان در خدمت هرچه بیشتر و بهتر به مردم هستیم.

بسیج پشتوانه مردم ایران است

سرهنگ ابراهیمی توانمندی بسیج را حاصل هدایت‌های امامین انقلاب و دلسوزی فرماندهان بسیجیان و همه مردم دانست، گفت: ما می‌توانیم در برابر هر مشکل اعم از بلاهای طبیعی، انسانی و حتی جنگ ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم بسیج گفت و اظهار کرد: بسیج یعنی کل مردم ایران؛ بسیج یعنی دلسوزان نظام و دستاوردهای نظام و مردم با پشتوانه بزرگی چون بسیج خیالی آسوده داشته باشند

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان با تاکید بر همراهی مردم و مسئولان گفت: حل مشکلات مردم بسیار راحت چرا که ملت ایران تحریم، جنگ، بلاها ی آسمانی را پشت سر گذاشته و اگر بتوانیم صادقانه کنار هم قرار بگیریم، مشکلات با هم‌افزایی حل خواهند شد

وی با ابراز امیدواری که این پرچم از رهبر انقلاب به دست صاحب‌الزمان خواهد رسید، افزود: یقین داریم آرمان‌های انقلاب که امام راحل ترسیم کرده‌اند و رهبر فرزانه انقلاب آن را دنبال می‌کنند، محقق خواهد شد.