۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

فیدان: جنگ در منطقه باید در سریع‌ترین زمان ممکن پایان یابد

هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه کشورش مخالف تحریک تنش‌ها در داخل ایران است، گفت که آنکارا برای پایان دادن به جنگ تلاش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: آنکارا تحولات خاورمیانه و منطقه را از نزدیک دنبال می‌کند و برای پایان دادن به جنگ و تنش‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد. تنش باید در منطقه کاهش و جنگ در نزدیک ترین زمان ممکن پایان یابد.

«هاکان فیدان» با اشاره به اینکه «ما با تحریک تنش ها در داخل ایران مخالف هستیم»، گفت: شاهد تقویت طرح های جدایی طلبانه در ایران هستیم. ما با این طرح ها و فتنه افکنی یا طائفه گرایی مخالف هستیم.

وزیر خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که بنیامین نتانیاهو ممکن است نسل‌کشی جدیدی مرتکب شود که موضوعی نگران‌کننده است.

فیدان افزود: اسرائیل جنگ را به لبنان منتقل کرده و این اقدام را با بهانه مبارزه با حزب‌الله توجیه می‌کند. فروپاشی و وخامت اوضاع در لبنان پیامدهایی برای کل منطقه خواهد داشت.

او همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارعاب‌آمیز اسرائیل در غزه و کرانه باختری حتی در ماه رمضان نیز ادامه دارد.

