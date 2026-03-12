به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد: آنکارا تحولات خاورمیانه و منطقه را از نزدیک دنبال می‌کند و برای پایان دادن به جنگ و تنش‌ها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد. تنش باید در منطقه کاهش و جنگ در نزدیک ترین زمان ممکن پایان یابد.

«هاکان فیدان» با اشاره به اینکه «ما با تحریک تنش ها در داخل ایران مخالف هستیم»، گفت: شاهد تقویت طرح های جدایی طلبانه در ایران هستیم. ما با این طرح ها و فتنه افکنی یا طائفه گرایی مخالف هستیم.

وزیر خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که بنیامین نتانیاهو ممکن است نسل‌کشی جدیدی مرتکب شود که موضوعی نگران‌کننده است.

فیدان افزود: اسرائیل جنگ را به لبنان منتقل کرده و این اقدام را با بهانه مبارزه با حزب‌الله توجیه می‌کند. فروپاشی و وخامت اوضاع در لبنان پیامدهایی برای کل منطقه خواهد داشت.

او همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های ارعاب‌آمیز اسرائیل در غزه و کرانه باختری حتی در ماه رمضان نیز ادامه دارد.