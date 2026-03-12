به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی در تشریح آخرین وضعیت خدماترسانی در ایام جنگ، اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و پشتیبانی مناسب، هیچ مشکلی در تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهها و کلینیکهای بیمارستانهای استان وجود ندارد. تمامی مراکز درمانی با ظرفیت کامل و بدون وقفه در حال ارائه خدمت هستند و ذخایر راهبردی تجهیزات مصرفی و دارویی در سطح مطلوبی قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت پایش مداوم وضعیت بیمارستانها در شرایط بحرانی، افزود: تیمهای نظارتی معاونت درمان به صورت مستمر و شبانهروزی از بخشهای مختلف بیمارستانها، اورژانسها، آزمایشگاهها و کلینیکهای تخصصی بازدید میدانی به عمل میآورند. خوشبختانه در این بازدیدها که با هدف ارزیابی کیفیت خدمات و شناسایی سریع نقاط نیازمند تقویت انجام میشود، تاکنون هیچ گونه مشکل یا کمبود قابل توجهی در روند ارائه خدمات به مراجعین مشاهده نشده است. این نشاندهنده آمادگی بالای مراکز درمانی استان و انسجام تیمی کادر درمان است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به چالشهای نیروی انسانی در شرایط جنگی، تصریح کرد: با وجود فشار کاری مضاعف، بحران کمبود نیرو در بیمارستانها با یک مدیریت میدانی و برنامهریزی پویا به خوبی کنترل شده است. با بسیج تمامی نیروها، استفاده از ظرفیت رزیدنتها و پرستاران داوطلب و اجرای شیفتبندیهای ترکیبی، خوشبختانه در حال حاضر هیچ بخشی از مراکز درمانی استان با کمبود نیروی متخصص مواجه نیست و تمامی خدمات به صورت شبانهروزی به مردم عزیز استان ارائه میشود.
عالیترین مقام مسئول در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در پایان با تقدیر از تلاشهای خستگیناپذیر کادر درمان استان، تأکید کرد: مجاهدان عرصه سلامت در استان هرمزگان همچون گذشته، در خط مقدم مقابله با بحرانها ایستادهاند و با تمام توان پای کار مردم شریف استان هستند. از خداوند متعال سلامتی و توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم.
نظر شما