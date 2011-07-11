به گزارش خبرگزاری مهر، کامیار وثوقی بعداظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی اظهارداشت: با اجرای طرح توسعه تعداد تختهای این بیمارستان از 112 تخت به 312 تخت افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در اجرای طرح توسعه یک مرکز سنگ شکن کلیه، بخش NICU با چهار تخت، چهار دستگاه دیالیز جدید وبخش سی تی اسکن به بخش های بیمارستان خلیج فارس اضافه می شود.

به گفته وثوقی، تعداد اتاقهای عمل این بیمارستان دراجرای طرح توسعه به هشت اتاق افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در دو بخش درمان مستقیم ودرمان غیرمستقیم ارائه خدمت می کند، اضافه کرد: خدمات بیمه شدگان در درمان مستقیم رایگان است.

وی اظهارداشت: در درمان مستقیم، یک بیمارستان، یک مرکز پلی کلینیک تخصصی، هفت درمانگاه عمومی با پزشک عمومی و دندان پزشک در سه مرکز، خدمات درمانی به بیمه شدگان ارائه می دهند.

وی تعداد مراکز طرف قرارداد مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در درمان غیرمستقیم را 620 مرکز اعلام کرد و گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی در این مراکز از 133 پزشک عمومی، 127 پزشک متخصص، 21 پزشک فوق تخصص، 22 دندانپزشک، 80 داروخانه، 19 آزمایشگاه، 9 رادیولوژی، 11 مرکز سونوگرافی، هفت مرکز فیزیوتراپی، 139 مرکز بهداشتی شهری و روستایی، پنج درمانگاه خصوصی شبانه روزی، هشت مرکز تالاسمی، دو مرکز پزشکی هسته ای، 11 مرکز دیالیز، چهار مرکز سی تی اسکن خدمات بهداشتی، درمانی دریافت می کنند.

دکتر وثوقی در ادامه به عملکرد تمام مراکز درمانی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: درسال گذشته 16 هزار و 845 نفردربیمارستان خلیج فارس بندرعباس بستری شدند که درهزار مرگ و میر 7.48 بوده است.

وی تعداد اعمال جراحی بستری را 11 هزار و 298 مورد و جراحی سرپایی را 499 مورد اعلام کرد و افزود: درسال گذشته پنج هزار و 558 نوزاد در بیمارستان خلیج فارس متولد شدند.

وی تعداد مراجعین سرپایی به واحدهای کلینیک مدیریت درمان تامین اجتماعی استان را 512 هزار و 141 نفر اعلام کرد.

وثوقی اظهار داشت: در سال گذشته 668 هزارو 364 نفر از مردم هرمزگان به واحدهای پاراکلینیک شامل داروخانه، آزمایشگاه، پاتولوژی، رادیولوژی ، سونوگرافی ، فیزیوتراپی وموارد دیگر مراجعه کردند.

به گفته‌ مدیر درمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: سال گذشته تعداد مراجعین بستری به واحدهای پاراکلینیک مراکز درمانی این مدیریت 106 هزار و 592 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 88 از رشد پنج درصدی برخوردار بوده است.

وی در خصوص کمبود نیروی درمانی در بیمارستان خلیج فارس تصریح کرد: این بیمارستان دارای 412 نفر نیرو است که با اجرای طرح توسعه به 730 نفر نیرو در بخشهای مختلف نیاز است.

وثوقی میزان پرداخت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان به مراکز طرف قرارداد در سال گذشته را 220 میلیارد ریال عنوان کرد.