حمله آمریکایی-صهیونی به یک ساختمان مسکونی در منطقه زعفرانیه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: صبح امروز نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در منطقه زعفرانیه تبریز حمله کردند.

در این حمله، ۳ نفر از هموطنان مظلوم به شهادت رسیدند و ۴ نفر نیز مجروح شدند.

شهروندان عزیز از نزدیک شدن به مراکز مورد حمله خودداری کنند و به شایعات توجه نکنند.

مدیرکل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی درباره مشخصات شهدای واحد مسکونی که صبح امروز مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت، گفت: ماهان و ماهور به همراه پدرشان حبیب به شهادت رسیدند و مادر این فرزندان نیز زخمی شده و به بیمارستان منتقل شدند.

به گفته اهالی و همسایگان این واحد مسکونی شغل این شهید آرایشگری بوده است.