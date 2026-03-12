به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای معاونین استانداری خوزستان بر لزوم بسیج همه دستگاه های اجرایی برای روان سازی خدمات رسانی به مردم و تأمین نیازهای ویژه شرایط جنگی تأکید کرد.



وی اظهار کرد: خدمات رسانی به شهروندان باید مطلوب تر از دوران عادی باشد زیرا مردم در این شرایط نیازهای خاصی دارند و لازم است همه دستگاه ها برای تأمین این نیازها پای کار باشند.



استاندار خوزستان با اشاره به راه اندازی غرفه های توزیع کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ از جمله اهواز افزود: با دستور استانداری سهمیه ۱۰۰ نانوایی در اهواز افزایش یافته و این اقدام در سایر شهرستان های استان نیز انجام خواهد شد.



وی با تأکید بر تأمین سوخت مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی گفت: ضروری است مواکب به صورت شبانه روزی در معابر و خیابان های اهواز به ویژه در ساعات بعد از افطار تا سحر فعال باشند تا علاوه بر پذیرایی از هموطنان و هم استانی ها، فضای همدلی و روحیه حماسی در میان شهروندان تقویت شود.



موالی‌زاده درباره اسکان شهروندانی که منازل آنها در استان های دیگر آسیب دیده و به دلیل شرایط جنگی به خوزستان آمده اند، بیان کرد: این خانواده ها پس از ارائه مدارک شخصی و تکمیل فرم های مربوطه در مدارس و اماکن امن اسکان داده می شوند و خدمات لازم به آنها ارائه خواهد شد.



وی ادامه داد: در حملات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ۶۳۷ واحد مسکونی در استان آسیب دیده، هفت واحد به طور کامل تخریب شده و لوازم خانگی ۲۵۱ واحد دیگر نیز دچار خسارت شده است.



استاندار خوزستان تصریح کرد: صاحبان منازل و اماکن تجاری که از این جنگ آسیب دیده اند باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند و واحدهای صنعتی نیز به سازمان صمت مراجعه داشته باشند تا میزان خسارت برآورد و برای جبران آن اقدام شود. همچنین شیشه منازلی که دچار آسیب شده است توسط شهرداری ها تعویض خواهد شد.



وی با اشاره به وضعیت بنادر استان گفت: حمل و نقل کالا در بنادر استان چهار برابر افزایش یافته و تمامی کالاهای موجود در حال تخلیه است. همچنین بندر سجافی به طور کامل تخلیه شده و کالاها به مقاصد مختلف در کشور ترانزیت شده اند.