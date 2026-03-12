به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ماندگاری شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم بندرعباس با اشاره به بیانیه اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حتماً یقین بدانید مردم هدایت الهی را در رهنمودهای رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای کاملاً مشهود می‌بینند. از بیانیه اول ایشان در این جنگ کاملاً پیداست که خانواده معظم رهبری نیز در این مسیر آسیب دیده و چندین شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند. پدر بزرگوارشان، همسر نازنینشان، خواهر گرامیشان و خود ایشان شهید زنده این جنگ و ماه رمضان هستند.

وی با تمجید از جامعیت بیانیه اخیر رهبر انقلاب، افزود: دیدید که در چه بیانیه جامعی به تمام ابعاد مسئله اشاره داشتند. الحمدلله که خلف صالح امام شهیدان، همچون پدر بزرگ و امام کبیرمان، این کشتی طوفان‌زده را به مقصد ظهور می‌رسانند. اگر شاکر نعمت ولایت فقیه باشیم، خداوند نعمت ظهور امام زمان (عج) را به ما عنایت می‌کند. بالاترین دعا در این شب‌ها باید «اللهم عجل لولیک الفرج» باشد.

توسعه میدان جهاد از جبهه‌ها تا خانه‌ها

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر میدان‌های جهاد در عصر حاضر تصریح کرد: برادران و خواهران و مجاهدان فی سبیل الله، امروز عرصه جهاد میدان وسیعی پیدا کرده است. روزی میدان جهاد فقط جبهه‌های جنوب و غرب بود و خوشا به حال مجاهدان و مدافعان حرم. اما امروز میدان جهاد همه کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها، خانه‌ها و حتی گوشی‌های تلفن همراه شماست.

ماندگاری با استناد به آیه ۱۵ سوره مبارکه حجرات (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) تأکید کرد: امروز همه ما باید مصداق این آیه باشیم. معنای ایمان این است که نگذاریم دشمن در دل‌هایمان نفوذ کند و نگذاریم ماهواره و جنگ نرم بر ما مسلط شود. امروز میدان جهاد، خیابان‌هاست. دشمن منتظر خلوت شدن خیابان‌هاست تا به اهداف شوم خود برسد، همانطور که با آتش زدن حجله‌ها و ایجاد ناامنی تلاش می‌کند.

مجاهدت تا رسیدن به ظهور ادامه دارد

وی با اشاره به فرمایشات شهدا و رهبری درباره استمرار مبارزه، خاطرنشان کرد: مجاهدت نباید تعطیل شود. ما در شرایط سختی هستیم؛ همان طور که کوهنوردان می‌دانند نزدیک قله پاها می‌لرزد و نفس‌ها به شماره می‌افتد، اما شیرینی رسیدن به هدف، همه سختی‌ها را آسان می‌کند. این نبرد، نبرد نهایی است.

ماندگاری در پایان با تأکید بر عدم اعتماد به دشمنان تصریح کرد: اگر آمریکا بگوید تحریم‌ها را برمی‌دارم و همه وعده‌ها را انجام می‌دهم، به قول آنها قابل اعتماد نیست. امام کبیر (ره) فرمودند «جنگ جنگ تا پیروزی». امروز نیز باید در میدان باشیم و با ایمان به نصرت الهی، راه را تا رسیدن انقلاب به ظهور امام زمان (عج) ادامه دهیم.