سیدی بنابی: دشمن از وجود رهبر جدید بیشتر از رهبر شهید وحشت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی بنابی شامگاه پنجشنبه در جمع رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس بناب اظهار کرد: دشمنان متوجه شده اند که با به شهادت رساندن رهبر حکیم انقلاب اسلامی نتوانستند راه و مکتب او را نابود کنند و با انتخاب رهبر جدید نیز بیشتر از همیشه ناامید شدند.

وی در ادامه از شب اول قدر امسال بعنوان لیلة القدر انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: انتخاب نهایی و اعلام رهبر جدید انقلاب در این شب نورانی دستاورد بزرگی برای نظام بود که موجب آرامش قلب های ملت شریف ایران اسلامی شد.

امام جمعه شهرستان بناب با تشریح روند انتخاب رهبر جدید انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری در شرایط حساس جنگی گفت: باوجود اینکه انتخاب گزینه نهایی و اصلح برای رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی خیلی سخت و تخصصی و پیچیده بود اما به فضل الهی و با عنایت امام زمان یک شخصیت ارزشمند انتخاب شد که از لحاظ فکری و سیاسی نزدیکترین فرد به رهبر شهیدمان بوده و واقف به منظومه فکری آن شهید والامقام می باشد.

حجت السلام والمسلمین سیدی بنابی همچنین از دارا بودن فقاهت، شجاعت، روحیه انقلابی گری، زمان شناسی و درجه اجتهاد مسلم بعنوان ویژگی های شاخص حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نام برد و گفت: دشمن هم اکنون از وجود رهبر جدید بیشتر از رهبر شهید وحشت دارد.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: آنچه امروز در نظام اسلامی مهم و حیاتی است محوریت امامت نظام بوده و اکنون مهمترین وظیفه جناح ها و سلایق فکری جامعه تقویت ، تبعیت و حمایت قاطعانه از رهبر و امام جدید انقلاب اسلامی است.

ضرورت موضوع تبییت و جهاد فرهنگی

وی ضمن تقدیر از بیانیه های دلگرم کننده حمایت و بیعت مراجع تقلید و احزاب و طبقات مختلف کشور از رهبر جدید انقلاب خاطرنشان کرد: اکنون در راستای روشنگری و بصیرت افزایی جوانان و نوجوانان موضوع جهاد فرهنگی و تبیین خیلی ضروری است.

امام جمعه شهرستان بناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی موجود در کشور مهمترین مسئله قابل توجه در حال حاضر را حفظ آرامش عمومی مردم و ادامه جریان زندگی روزمره آنها دانست و گفت: در سطح شهرستان چندین اماکن عمومی بعنوان هدف و شاخص مواقع بحران مشخص شده که در ایام تهدید و خطر بعنوان پناهگاه و اسکان شهروندان آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد.

حجت السلام والمسلمین سیدی بنابی از رزمندگان دروان دفاع مقدس خواست با استفاده از تجربیات جهادی خود ، از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی مردم در محلات مختلف برای عبور پیروزمندانه از شرایط جنگی فعلی استفاده کنند.

گفتنی است در پایان این نشست ، رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس آمادگی همه جانبه خود را برای ایفای نقش در سنگر دفاع همه جانبه از میهن اسلامی اعلام کردند.