۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

امام جمعه بناب خواستار حمایت بیشتر از کارگران شد

بناب- امام جمعه بناب با اشاره به فشارهای معیشتی، افزایش حمایت‌ها و بهبود حقوق کارگران را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدباقر سیدی بنابی روز یکشنبه در دیدار با انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی شهرستان بناب، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، حمایت از کارگران را اقدامی ضروری عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم و فشار معیشتی، جامعه کارگری بیش از گذشته نیازمند پشتیبانی دولت و کارفرمایان است.

وی با تاکید بر اهمیت جبهه اقتصادی در وضعیت کنونی، اظهار داشت: مدیران، صنعتگران و به‌ویژه کارگران به‌عنوان سرمایه‌های ارزشمند اقتصادی، نقشی مهم در پیشبرد اهداف کشور دارند و همانند رزمندگان جبهه نظامی، در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی ایستادگی می‌کنند.

امام جمعه بناب ادامه داد: جنگ اقتصادی استمرار همان جنگ نظامی است و هدف آن ایجاد فشار بر زندگی مردم است. به گفته وی، در صورت توجه بیشتر به توصیه‌های رهبران و حمایت گسترده‌تر از تولید داخلی، بسیاری از مشکلات امروز در حوزه معیشتی کاهش می‌یافت.

سیدی با قدردانی از تلاش دولت در شرایط سخت تحریم، افزود: تکریم و تقدیر از کارگران اقدامی لازم است، اما کافی نیست؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی، لازم است حمایت‌های عملی از جمله افزایش حقوق و دستمزد در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین تعدیل نیرو در دوره‌های بحران اقتصادی را اقدامی ناعادلانه دانست و تأکید کرد: مسئولان باید رسیدگی به وضعیت اشتغال و حفظ نیروی کار را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه بناب در پایان از مدیران، کارفرمایان و کارگرانی که با تلاش مستمر مانع از توقف تولید شده‌اند قدردانی کرد.

