سیدی: برخورد قاطع قوه قضائیه با مزدوران داخلی مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بناب با اشاره به ناتوانی آمریکا در تغییر نظام جمهوری اسلامی و همچنین بازگشایی تنگه هرمز اظهار کرد: اهدافی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ پیگیر بودند نه تنها محقق نشد بلکه برعکس آن شد و آنچه در میدان شاهد آن هستیم عقب نشینی استکبار جهانی از دستیابی به اهداف خود در این جنگ می باشد.

خطیب نماز جمعه بناب با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در خصوص پیشنهاد ایران برای آتش بس افزود: برخی افراد با طرح این موضوع دنبال فریب و ایجاد اختلاف بین مردم ومسئولین نظام هستند؛ چرا که نه قانون اساسی ما و نه مردم، اجازه نمی دهند این اتفاق بیفتد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، شهادت رهبر قائد، دانشمندان و فرماندهان عالی رتبه و مردم بی دفاع را از آثار زیانبار جنگ رمضان برشمرد و افزود: ولی ابا اقتدار و همبستگی ملت ایران، قریب به ۱۱میلیارد دلار از پول های کشورمان که سال های سال توسط کشور قطر بر اثر تحریم بلوکه شده بود، آزاد شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان خاطرنشان کرد: با اداره تنگه هرمز مثل شرایط فعلی سالانه ۶۰ الی۸۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد خواهد داشت و ایران ثابت کرد مختل شدن انرژی دنیا به ایران بستگی دارد.

امام جمعه بناب با اشاره به تهدیدات آمریکا برای انجام حمله زمینی به کشور گفت: در صورت چنین اقدامی هیچ یک از نظامیان آمریکا سالم به کشورشان برنخواهند گشت.

حجت السلام والمسلمین سیدی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم در میادین و تجمعات که نشان دهنده اقتدار ایران اسلامی است از دستگاه قضائی خواست برخورد قاطع با عوامل مزدور داخلی که مطالبه جدی مردم است را در دستور کار قرار داده و با آنها با اشد مجازات برخورد شود.