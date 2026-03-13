https://mehrnews.com/x3bzYm ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۱ کد مطلب 6773139 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۱ شاه حسین گویان هیئت زینبیه خوی در شب شام غریبان حضرت علی (ع) ارومیه- در این فیلم تصاویری از مراسم شاه حسین گویان هیئت زینبیه خوی در شب شام غریبان حضرت علی (ع) را می بینید. دریافت 11 MB کد مطلب 6773139 کپی شد مطالب مرتبط احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در بیرجند وداع با پیکر شهید «ابراهیم دادگستر» در شب قدر آستانه اشرفیه اجتماع باشکوه مردم بیرجند در شب بیست و سوم ماه رمضان ترک نکردن خیابان حتی در شب احیا برچسبها شهرستان خوی شهادت امام علی(ع) شب قدر
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