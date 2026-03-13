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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۴۱

شاه حسین گویان هیئت زینبیه خوی در شب شام غریبان حضرت علی (ع)

شاه حسین گویان هیئت زینبیه خوی در شب شام غریبان حضرت علی (ع)

ارومیه- در این فیلم تصاویری از مراسم شاه حسین گویان هیئت زینبیه خوی در شب شام غریبان حضرت علی (ع) را می بینید.

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کد مطلب 6773139

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