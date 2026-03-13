به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک حمله هوایی از سوی رژیم اسرائیل منطقه جناح در ضاحیه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را هدف قرار داده است.

خبرنگار المیادین پیش از این، حوالی نیمه‌شب پنجشنبه، گزارش داده بود که نیروهای اشغالگر اسرائیلی دو حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت انجام داده‌اند و به حضور مداوم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در حریم هوایی لبنان اشاره کرده بود.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی همچنین دو حمله هوایی را به شهرهای صریفا و صیر غربی انجام دادند.

نیروهای رژیم اسرائیل در ادامه حملات خود به لبنان، روز پنجشنبه به دانشکده علوم دانشگاه لبنان درمنطقه الحدث حمله هوایی کردند که این حمله به شهادت دو استاد دانشگاه به نام های حسین بزی، مدیر دانشکده، و دکتر مرتضی سرور از اساتید این دانشگاه منجر شد.

اشغالگران اسرائیلی روز پنجشنبه علاوه بر چندین حمله هوایی به مناطقی در ضاحیه جنوبی بیروت، ساختمانی را در منطقه بشورا و ساختمان دیگری را در منطقه زوقاق البلاط در بیروت هدف قرار دادند.

اشغالگران همچنین چندین حمله هوایی به مناطق مختلف در جنوب لبنان و دره بقاع انجام دادند که به شهادت چند نفر منجر شد.

درهمین حال، وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه تأیید کرد که تعداد شهدای تجاوز رژیم اسرائیل به این کشور از دوم مارس به ۶۸۷ نفر رسیده است، زیرا اشغالگران به تجاوز خود به پایتخت، بیروت، حومه جنوبی آن و مناطق مختلف دیگر ادامه می‌دهند.