محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز موج تردد زائران اربعین حسینی، بازدیدهای میدانی از مواکب مستقر در سطح بخش به صورت مستمر در حال انجام است تا روند خدمت‌رسانی به زائران به بهترین شکل دنبال شود.

وی افزود: در این بازدیدها، ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند خادمان و عوامل اجرایی مواکب، بر ضرورت حفظ نظم، رعایت کامل مسائل بهداشتی، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین رفاه زائران تأکید شده است.

بخشدار امام حسن با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ است، تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی باید با تعامل، هم‌افزایی و حضور میدانی، زمینه ارائه خدمات شایسته و درخور شأن زائران را فراهم کنند.

رضایی با اشاره به استقبال از زائران در مسیرهای تردد در این بخش گفت: تلاش داریم تا با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، سفری ایمن، آرام و همراه با رفاه برای زائران فراهم شود و هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود در بخش امام حسن برای پشتیبانی از مواکب و خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده و این بازدیدها تا پایان ایام اربعین به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

بخشدار امام حسن خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به زائران امام حسین (ع) وظیفه‌ای ارزشمند است و با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، تلاش خواهیم کرد خدماتی شایسته به عاشقان سیدالشهدا (ع) ارائه شود.