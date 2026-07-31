ناکامی قاچاقچیان در انتقال ۷۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید «داود میرعالی» اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از قاچاق فرآوردههای نفتی، مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند طی چند عملیات، ۳ دستگاه خودرو و یک عدد مشک ماریشکل حامل سوخت قاچاق را در حوزه استحفاظی شناسایی و توقیف کنند.
وی افزود: مرزبانان در بازرسی از خودروها و مشک ماریشکل توقیفشده، ۷۸ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف و ضبط کردند.
فرمانده پایگاه دریابانی میناب با بیان اینکه کارشناسان ارزش محمولههای کشفشده را ۱۴۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال برآورد کردهاند، تصریح کرد: سوختهای کشفشده پس از طی مراحل قانونی، تحویل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شد تا وارد چرخه توزیع قانونی شود.
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